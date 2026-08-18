Hà Nội: Tuyên tử hình bị cáo giết anh họ, chém cháu trọng thương

TPO - Bị nghi ngờ sử dụng ma túy, bị cáo Đỗ Đăng Dương cầm dao truy sát khiến anh họ tử vong, cháu bé 2 tuổi bị thương.

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Đăng Dương (22 tuổi, ở xã Yên Lãng, Hà Nội) mức án tử hình về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại tòa, dù đại diện bị hại đã xin giảm nhẹ, mong tòa không tuyên tử hình bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Ảnh minh họa.

Ngày 20/2/2026, Dương ở nhà thì có ông nội và hai bác ruột tới chơi. Thấy trên tay Dương có nhiều vết đỏ, nghi ngờ anh ta sử dụng ma túy nên một người bác hỏi "muỗi đốt hay sao mà đỏ thế kia?". Dương không trả lời, có biểu hiện bất thường, lắc đầu sang hai bên.

Lúc này, anh T. (SN 1996, anh họ của Dương) bế con nhỏ mới 2 tuổi sang chơi, thấy sự việc nên nói "tốt nhất là xuống nhà thuốc Long Châu mua que thử là biết ngay”.

Nghe thái độ anh T. nghi mình dùng ma túy, Dương rút dao từ trong người ra lao về phía anh và tấn công. Anh T. bế con bỏ chạy nhưng bị Dương chém vào đầu, tay, đạp ngã xuống đường.

Không dừng lại, Đỗ Đăng Dương tiếp tục chém nhiều nhát, chém cả vào chân con anh T.

Hậu quả vụ việc khiến anh T. tử vong tại chỗ, con của anh bị thương nhẹ, gia đình từ chối giám định thương tích cho cháu.

Sau khi bị bắt, bị cáo Đỗ Đăng Dương không chịu khai báo.