Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Vì cấp dưới gây 'nhũng nhiễu' nên doanh nghiệp đưa tiền

TPO - “Tại sao cứ phải doanh nghiệp đưa tiền mới ký, nếu họ không đưa vẫn phải ký chứ. Bị cáo làm gì đâu mà nhận tiền?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Nguyễn Bá Hoan trả lời “đúng, nếu không đưa vẫn phải ký” nhưng vì cấp dưới gây “nhũng nhiễu" nên doanh nghiệp đưa.

Nhận quà vào dịp lễ, tết là 'truyền thống văn hóa'

Cuối chiều 18/8, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) về cáo buộc nhận hối lộ của các công ty chuyển xuất khẩu lao động.

Theo tài liệu vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc “ngó lơ” cho bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ “gây khó khăn” cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cấp dưới của ông Hoan và ông Nam gây khó khăn bằng cách kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ; yêu cầu bổ sung thông tin tài liệu nhiều lần; trả lại hồ sơ không có lý do chính đáng... nhằm đẩy doanh nghiệp vào thế phải chi tiền.

Ngoài ra, để trục lợi tại chương trình đưa lao động đi làm ngành đóng tàu ở Hàn Quốc (diện Visa E7), nhóm ông Hoan, ông Nam còn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp "Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức" từ phía Hàn Quốc, một loại "giấy phép còn" mà doanh nghiệp không thể tự xin. Doanh nghiệp không còn cách nào khác đến tìm ông Hoan “bôi trơn”.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Hoan và cấp dưới nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty. Riêng Nguyễn Bá Hoan nhận hơn 16 tỷ đồng.

Trên bục khai báo, ông Hoan cho biết được bổ nhiệm Thứ trưởng từ năm 2020, phụ trách lĩnh vực: Văn phòng Bộ; Bảo hiểm xã hội; Người có công với cách mạng. Năm 2021, Bộ trưởng phân công ông quản lý thêm Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Ông Hoan thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, cho biết số tiền nhận ông dùng chi tiêu cá nhân. Khi cơ quan điều tra khởi tố, ông tác động gia đình nộp khắc phục gần 17 tỷ đồng. Do khoản khắc phục đi vay mượn, cơ quan tố tụng xác định có phần dư, ông Hoan xin lại phần dư này cho gia đình trả nợ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Theo lời khai cựu Thứ trưởng, lĩnh vực cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước đây do Bộ trưởng ký. Sau khi được phân công phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, lãnh đạo Cục đề xuất với ông xây dựng quy trình xem xét cấp Giấy phép mới, đề xuất này Bộ trưởng phê duyệt, giao Thứ trưởng phụ trách ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Quá trình thực hiện, bị cáo nghe doanh nghiệp phản ánh đề xuất của Cục Quản lý lao động người nước gây khó khăn, nhũng nhiễu. Nghe xong bị cáo họp với lãnh đạo Cục và yêu cầu các hồ sơ đúng quy định phải giải quyết nhưng khi thực hiện có rất nhiều doanh nghiệp vướng mắc”, ông Hoan nói.

Về lý do nhận tiền từ doanh nghiệp, ông Hoan đổ cấp dưới tự thực hiện. Cá nhân ông sau mỗi lần ký hồ sơ cho 6 – 7 doanh nghiệp cùng lúc, ông được bị cáo Tống Hải Nam đưa tiền và nói “đây là quà biếu của doanh nghiệp”.

Ông Hoan thừa nhận, việc cầm 5,7 tỷ đồng từ ông Nam và doanh nghiệp là tiền hối lộ, hành vi này sai nhưng riêng các khoản doanh nghiệp đưa vào dịp lễ, tết, ông cho rằng chỉ là quà, vì "lãnh đạo khác đều nhận quà doanh nghiệp thân thiết, đó là truyền thống văn hóa".

“Tại sao cứ phải doanh nghiệp đưa tiền mới ký, nếu họ không đưa vẫn phải ký chứ. Bị cáo làm gì đâu mà nhận tiền?”, Chủ tọa hỏi. Ông Hoan trả lời “đúng, nếu không đưa vẫn phải ký” nhưng vì cấp dưới gây “nhũng nhiễu" nên doanh nghiệp đưa.

Doanh nghiệp bị đẩy vào thế khó

Trong lĩnh vực thẩm định, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (diện Visa E7), ông Hoan ban đầu khai quanh co nhưng sau đó thừa nhận thủ tục đã đẩy doanh nghiệp vào thế khó.

Cựu Thứ trưởng cho hay, ông không được lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước báo cáo về quy trình thực hiện dù trong cáo trạng nêu rõ chính ông đồng ý cho cấp dưới "vẽ" giấy phép con khiến doanh nghiệp lúng túng.

Theo ông Hoan, tại nhiều phiên họp ông nghe doanh nghiệp nêu ý kiến. Sau đó, ông chỉ đạo cựu Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng lại quy trình.

“Ông xác nhận quy trình làm khó doanh nghiệp không?” Chủ tọa hỏi. Ông Hoan trả lời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp "giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức" từ phía Hàn Quốc là quá khó nhưng ông giải thích việc Cục đưa ra loại giấy phép con cũng nhằm kiểm soát số lượng lao động đưa sang, phù hợp quota Hàn Quốc cấp.

Trong lĩnh vực thẩm định Phiếu cho diện Visa E7 này, ông Hoan khai đã nhận của đại diện Công ty Sona 50 triệu đồng; nhận của đại diện Công ty Hoàng Long hai lần, tổng số tiền 170.000 USD. Ngoài ra, ông còn nhận vào các dịp lễ, tết.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục xét hỏi !