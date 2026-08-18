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Pháp luật

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Shipper trộm két sắt chủ nhà, lấy 31 nhẫn vàng

Phạm Trường

TPO - Phát hiện nhà dân ở Thanh Hóa không khóa cửa, nam shipper đột nhập lấy trộm 31 nhẫn vàng và tiền mặt với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Mai Văn Chỉ (SN 1995, trú xã Vạn Lộc) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

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Mai Văn Chỉ cùng tang vật.

Theo công an, khoảng 18h ngày 8/8, tại nhà anh Đ.V.T (SN 1977, trú xã Vạn Lộc) phát hiện bị kẻ gian đột nhập lục soát đồ đạc, lấy trộm 1 két sắt, bên trong có 31 nhẫn vàng tròn và khoảng 2,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng trên 200.000.000 đồng.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Lộc, tiến hành điều tra, xác định Mai Văn Chỉ là người gây ra vụ việc nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Chỉ khai làm nhân viên giao hàng (shipper). Trong lúc ship hàng, thấy nhà hộ dân đang mở không có người trông coi, anh ta đột nhập, trộm chiếc két sắt rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, Chỉ cạy phá két sắt lấy được 31 chiếc nhẫn vàng (loại 0,5 chỉ) và khoảng 2.450.000đ tiền mặt, sau đó mang về nhà cất giấu.

Ngày 9 và 10/8, Chỉ mang 6 chiếc nhẫn trộm cắp được đi bán lấy tiền trả nợ.

Theo công an, năm 2015, Chỉ từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Phạm Trường
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