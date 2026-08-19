Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử, thách thức Tổng thống Zelensky

TPO - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến, cho rằng đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng quản trị.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Đây được coi là thách thức nội bộ lớn nhất đối với Tổng thống Volodymir Zelensky, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn diễn biến ác liệt.

Lời kêu gọi được ông Fedorov đưa ra trong video đăng trên YouTube ngày 18/8. Đây là lần đầu tiên một nhân vật chính trị cấp cao của Ukraine công khai kêu gọi tổ chức bầu cử kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra năm 2022. Luật pháp Ukraine hiện cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

“Không thể để nền dân chủ trở thành con tin…”, ông Fedorov nói, đồng thời cho rằng Ukraine cần tìm một cơ chế “hợp pháp, an toàn và thực tế” để khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ kể cả khi xung đột kéo dài.

Ông Fedorov, 35 tuổi, từng là đồng minh lâu năm của ông Zelensky trước khi ông bất ngờ bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 7. Ông mất chức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, dù cam kết thực hiện những cải cách sâu rộng.

Không lâu sau khi bị cách chức, vị cựu bộ trưởng có nền tảng công nghệ tốt đã công khai chỉ trích Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa hai người về cách thức tiến hành cuộc chiến cũng như định hướng quân sự của Ukraine.

Hàng nghìn người Ukraine sau đó xuống đường biểu tình đòi cách chức ông Syrskyi - chỉ huy quân sự thuộc thế hệ cũ. Những người phản đối vị tướng này cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về tổn thất lớn của quân đội trên chiến trường, đồng thời yêu cầu phục chức cho ông Fedorov.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông cách chức ông Fedorov vì cựu bộ trưởng không thể phối hợp với ông Syrskyi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Ukraine cũng cách chức vị tư lệnh quân đội trước sức ép từ dư luận.

Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Fedorov tiếp diễn trong tháng qua. Dù không còn thu hút đông người như thời gian đầu nhưng phong trào vẫn có khoảng vài nghìn người tham gia tại thủ đô Kiev.

Trong bài phát biểu ngày 18/8, ông Fedorov không nói rằng bản thân sẽ tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu bộ trưởng có thể dễ dàng đánh bại ông Zelensky trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, nơi hai ứng viên tổng thống có số phiếu cao nhất sẽ đối đầu trực tiếp.

Tuyên bố của ông Fedorov được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky xác nhận ông đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Trong động thái dường như công khai thách thức ông Zelensky, ông Fedorov cho rằng Ukraine đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống”.

“Quá thường xuyên, hệ thống cũ vận hành theo những quy tắc riêng. Nó tự bảo vệ mình. Nó sợ thay đổi”, ông nói.

Không nêu đích danh quan chức nào, ông Fedorov chỉ trích tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước, cho rằng vấn đề này đang gây tổn hại cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine.