Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Trump gọi eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ, Iran lập tức phản ứng

Minh Hạnh

TPO - Iran nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “hoang tưởng” khi ông tuyên bố eo biển Hormuz là "lãnh thổ mới của Mỹ".

40f07f569a4015b9f560bd3abef0468e.jpg
Hình ảnh tấm bản đồ được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải. (Ảnh: Yahoo News)

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố mới về tuyến đường thủy chiến lược này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/8. Tổng thống Mỹ đã chia sẻ bản đồ eo biển cùng các khu vực lân cận, trong đó có một vùng được khoanh tròn và ghi chú là "Lãnh thổ mới của Mỹ”.

Bài đăng này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Tehran. Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đã lên án những "ảo tưởng" của ông Trump và cảnh báo Iran sẽ "chỉnh đốn" lại những quan điểm đó.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn bị đình trệ, trong khi thời hạn hai tháng để đạt được thỏa thuận hòa bình đã kết thúc hôm 17/8.

Ngay sau khi tuyên bố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định rằng "không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch" với Iran. "Lệnh phong tỏa hải quân vẫn có hiệu lực đầy đủ. Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ”, Tổng thống Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Đầu tuần này, ông Trump đe dọa sẽ tấn công Oman - một đồng minh của Mỹ - nếu họ "cản trở” nỗ lực mà ông tuyên bố là nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Mặc dù Oman đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhưng nước này cũng đang tiến hành các cuộc thương thảo song song với Tehran về việc thiết lập một cơ chế chung để quản lý eo biển Hormuz.

Ông Esmaeil Baghaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - cho biết hôm 17/8, rằng Iran đang tìm cách thu phí đi lại qua eo biển trên cơ sở lâu dài và đã đạt được một "thỏa thuận sơ bộ" với Oman về vấn đề này. Mỹ đã bác bỏ việc cho phép Iran thu phí tàu thuyền qua eo biển, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn trừ khi nước này từ bỏ yêu cầu đó.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #eo biển Hormuz #Iran #xung đột Mỹ Iran #Oman #thỏa thuận hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe