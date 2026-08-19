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Pháp luật

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Phá tụ điểm ma túy, phát hiện đối tượng truy nã cùng nhiều súng, đạn

Cảnh Kỳ

TPO - Công an phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long vừa triệt phá một điểm tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện số lượng lớn ma túy cùng nhiều hung khí nguy hiểm tại nơi lẩn trốn của một đối tượng đang bị truy nã.

Công an phường Bến Tre cho biết, qua công tác quản lý phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất cấm tại căn nhà thuộc khu phố Mỹ Tân, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

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Trần Quân Đạt tại hiện trường. Ảnh: CAVL

Công an huy động lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện có các đối tượng gồm: Trần Quân Đạt (SN 1998), Phạm Chí Cường (SN 1998), Nguyễn Minh Thuận (SN 2002), Nguyễn Ngọc Phước (SN 2003, cùng ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nhanh các đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy loại Ketamine. Cường, Phước, Thuận, Đạt thừa nhận cùng sử dụng ma túy tại phòng ngủ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật dùng để sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận ma túy do Cường xin từ Đạt, người thuê căn nhà, rồi cả nhóm cùng sử dụng.

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Tang vật tại hiện trường. Ảnh: CAVL

Tiếp tục khám xét, công an phát hiện và thu giữ 2 túi nilon chứa bột màu trắng; 13 túi nilon bên trong chứa chất nghi là ma túy; 2 điện thoại di động cùng nhiều hung khí nguy hiểm gồm 3 vật kim loại hình dạng giống súng và 50 viên đạn cao su.

Qua xác minh, Trần Quân Đạt là đối tượng đang bị truy nã về tội mua bán ma túy.

Cảnh Kỳ
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