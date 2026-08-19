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Huế hoàn tất bàn giao gần 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

Ngọc Văn

TPO - Sau gần 3 tháng triển khai lấy mẫu trên toàn bộ 42 nghĩa trang liệt sĩ, TP. Huế đã hoàn thành bàn giao 3.908 mẫu hài cốt cho đơn vị giám định ADN, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên.

Ngày 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế cho biết đã hoàn tất việc bàn giao 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Theo đó, trong chiều cùng ngày, Bộ CHQS TP. Huế bàn giao thêm 1.065 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ 6, đồng thời là đợt cuối cùng trong kế hoạch chuyển giao mẫu phục vụ giám định ADN.

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Đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Bộ CHQS TP. Huế, toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Tất cả các mẫu bàn giao đều đủ điều kiện để thực hiện giám định ADN.

Trước đó, ngày 26/5, Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế phối hợp với địa phương triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bắt đầu từ Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ (phường Phong Điền).

Sau gần 3 tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu vào ngày 13/8. Kết quả này vượt tiến độ Quân khu 4 giao 6 tháng và vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao 8 tháng.

Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định thông tin tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP. Huế, các đơn vị đã lấy được 3.908 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Việc hoàn thành lấy mẫu và bàn giao mẫu được xem là kết quả nổi bật của TP. Huế trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được phân tích sẽ góp phần mở ra cơ hội đưa các liệt sĩ chưa xác định danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và thân nhân.

Ngọc Văn
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