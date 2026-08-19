Doanh nghiệp thu tiền của người lao động vượt quy định để 'bôi trơn' quan chức

TPO - Các chủ doanh nghiệp khai, hầu hết nguồn tiền chi hối lộ ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội), ông Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) đều được thu từ người đi xuất khẩu lao động. Phần thu "chênh lệch" được để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế và ảnh hưởng chi phí của người lao động.

Thoát tội đưa hối lộ, nhưng bị xử lý vì trốn thuế

Sáng nay (19/8), Tòa tiếp tục xét hỏi 28 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, cơ quan truy tố cáo buộc ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); ông Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo “gây khó khăn”, buộc doanh nghiệp chi hối lộ hơn 30 tỷ đồng để được cấp phép dịch vụ đưa người đi xuất khẩu lao động.

Phiên xử hôm qua, ông Hoan trả lời xét hỏi đã thừa nhận Viện Kiểm sát truy tố đúng tội. Khoản nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng ông nộp khắc phục thừa và mong được trả lại.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về phía doanh nghiệp, cơ quan tố tụng xác định lãnh đạo các Công ty Hoàng Long, Công ty Sona, Công ty Incoop 3… có hành vi “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, hành vi này bị “ép buộc”, cơ quan truy tố vận dụng các Nghị Quyết của TAND Tối cao, của Bộ Chính trị, không xử lý trách nhiệm hình sự.

Dù vậy, quá trình điều tra mở rộng vụ án vẫn phát hiện doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Tại Công ty Sona, từ 2021 - 2024 đưa 1.576 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Nhật Bản 489 người; Hàn Quốc 482 người; Rumani, Hungary, Litva, Uzbekistan, tổng cộng 605 người). Khi thu phí của người lao động, bị cáo Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc, kiêm Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 1) chỉ đạo các Phòng Xuất khẩu lao động 2 và 3 thu tiền phí của người lao động vượt định mức Nhà nước quy định từ 1.900 - 5.500 USD/lao động.

Trên cơ sở đã thống nhất, Nam và Nga chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2), Phương Trường Long (Trưởng Phòng Xuất khẩu lao động 3) trực tiếp thu tiền của người lao động để nộp về Phòng Tài chính kế toán số tiền được thể hiện trên hợp đồng ký với người lao động. Còn phần tiền thu cao hơn định mức không chuyển cho Phòng Tài chính kế toán để kê khai thuế mà tự lập sổ theo dõi, chuyển cho Nguyễn Đức Nam chi cho hoạt động "đối ngoại" của Công ty; trả phí môi giới cho đối tác nước ngoài, cộng tác viên trong nước và các mục đích khác.

Công ty Sona bị kết luận để ngoài sổ kế toán 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng thuế cho Nhà nước.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phương Trường Long và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại Công ty Incoop 3, từ 2022 - 2024, doanh nghiệp đưa 293 người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc. Quá trình thu phí của người lao động, bị cáo Nghiêm Văn Định (Giám đốc Incoop 3) tự đặt ra mức thu cao hơn mức quy định của Nhà nước từ 500 - 1.000 USD/1 lao động.

Sau đó, Định trực tiếp thu phí của người lao động hoặc thông qua các cá nhân Đặng Văn Đạt, Trần Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Ngân và Đặng Hồng Sơn (là nhân viên của Trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà). Toàn bộ số tiền thu vượt định mức của người lao động Định tự quản lý, ghi chép theo dõi nhưng không chuyển cho kế toán để hạch toán tài chính, không kê khai thuế.

Incoop3 bị cáo buộc để ngoài sổ kế toán hơn 6 tỷ đồng, gây thiệt hại 432 triệu đồng tiền thuế của Nhà nước. Hành vi của bị cáo Nghiêm Văn Định cũng phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một bị cáo đại diện nhóm doanh nghiệp trả lời xét hỏi.

Tiền "bôi trơn" cán bộ thu của người lao động

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) khai đưa 50 triệu đồng cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan để được “tạo điều kiện" cho doanh nghiệp. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Nam còn đưa tiền cho Tống Hải Nam và cấp dưới của ông này, các khoản biếu đều được ghi chép vào sổ sách.

Theo Nguyễn Đức Nam, công ty chỉ có một hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Căn cứ trên hợp đồng với lao động, công ty sẽ thu tiền đúng quy định đưa vào sổ sách. Riêng phần thu “chênh” không được hạch toán mà dùng chi “ngoại giao”.

Bị cáo Nam thừa nhận thu vượt của mỗi lao động từ 1.000 USD – 4.000 USD.

Cấp dưới của Nam là bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng thừa nhận để tiền thu "chênh" ngoài sổ sách kế toán. Khoản "chênh" dùng phần lớn chi trả cho môi giới lao động ở nước ngoài, lo “đối ngoại”.

Trong khi, bị cáo Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) khai đưa hơn 40.000 USD cho bị cáo Tống Hải Nam để được hỗ trợ Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (diện Visa E7). Tiền “ngoại giao” đều được thu từ người lao động.

Các bị cáo khác thuộc nhóm doanh nghiệp trả lời xét hỏi đều thành khẩn, cho rằng mình "làm công ăn lương", không hưởng lợi.