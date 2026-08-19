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Pháp luật

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Shipper biển thủ 124 đơn hàng

Tiền Lê

TPO - Trong thời gian làm việc giao hàng (shipper), Kiệt đã thu tiền của khách thuộc 124 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Chung Quang Kiệt (SN 2004, trú đường Nguyễn Hữu Huân, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Kiệt là nhân viên giao hàng thuộc Công ty TNHH T.P. (Chi nhánh khu vực Tây Nguyên).

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Đối tượng Chung Quang Kiệt tại cơ quan công an.

Trong quá trình làm việc, Kiệt được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, giao nhận, chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền COD (tiền thu hộ) từ người nhận. Sau đó có trách nhiệm đối soát, nộp lại toàn bộ số tiền đã thu vào tài khoản của công ty theo quy định. ​

Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý và niềm tin của doanh nghiệp, trong thời gian làm việc, Kiệt đã thu tiền của khách thuộc 124 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 141 triệu đồng.

Tiền Lê
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