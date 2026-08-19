Nữ trợ lý của Tổng thống Trump bỗng dưng thành tâm điểm chú ý sau vụ bí mật đổi máy bay

TPO - Bà Natalie Harp - Trợ lý điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thuộc nhóm nhỏ những người bí mật cùng nhà lãnh đạo Mỹ chuyển máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi đối mặt với nguy cơ từ Iran.

Trợ lý Nhà Trắng Natalie Harp bước xuống chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ liên hợp Andrews trong tháng này. (Ảnh: AP)

Đó là thông tin được Thượng nghị sĩ Jon Ossoff tiết lộ gần đây.

Người phụ nữ 35 tuổi trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff nhắc tên để chỉ trích Tổng thống Trump tại một cuộc vận động tranh cử.

Ông Ossoff nói rằng bà Harp nằm trong nhóm nhỏ những người đi cùng ông Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ bí mật đổi máy bay hồi tháng trước. Ông Ossoff được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc đua tổng thống năm 2028.

Chức danh chính thức của bà Harp là trợ lý điều hành của tổng thống. Trong các chính quyền trước đây, vị trí này bao gồm những công việc như điều phối, quản lý thông tin liên lạc và các nhiệm vụ thư ký khác.

Vai trò của bà Harp trong Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump có phần khác biệt. Một số người trong nhóm trợ lý thân cận của ông Trump gọi bà là “máy in chạy bằng cơm”, vì bà thường xuyên xuất hiện bên cạnh tổng thống với những bản in các bài báo, bài đăng trên mạng xã hội và tin nhắn dành cho ông, kể cả trong những chuyến chơi golf.

Do Tổng thống Trump thích đọc tài liệu trên giấy, bà Harp có ảnh hưởng đáng kể đến những thông tin được đưa đến trước mặt tổng thống.

Bà Harp thường xuyên đăng bài thay ông Trump trên tài khoản Truth Social. Một video được đăng lại trong tuần này cho thấy Tổng thống Trump theo dõi bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris năm 2024 và đọc cho bà Harp những nội dung mà ông muốn đăng. Bà Harp vừa gõ vừa đăng các bài viết theo phong cách đặc trưng của ông Trump, với những từ được viết hoa không theo quy tắc và nhiều dấu chấm than.

Trong khoảng thời gian ông Trump không làm tổng thống, bà Harp là một trong những người thân cận làm việc cho ông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Tại cuộc vận động ngày 16/8, ông Ossoff nhắc đến bà Harp, khiến nữ trợ lý của tổng thống bị chú ý.

“Ông ấy chơi golf và giao dịch cổ phiếu. Rõ ràng, ông ấy không muốn làm công việc này. Ông ấy muốn xây phòng khiêu vũ và đi du lịch cùng Natalie trên cung điện bay dường như không có khả năng phòng thủ, được Quốc vương Qatar tặng”, ông Ossoff nói trước đám đông tại Georgia.

Ngày 17/8, phóng viên CNN hỏi ông Trump về phát biểu của Ossoff. Tổng thống đáp lại bằng cách công kích ngoại hình của ông Ossoff và chất vấn phóng viên về câu hỏi này.

Sau đó, đội ngũ “phản ứng nhanh” của Nhà Trắng đăng video về cuộc trao đổi trên mạng xã hội X, gọi nữ phóng viên là “nỗi xấu hổ nhục nhã đối với cái nghề mà cô ta tự nhận là mình đang làm” và còn đề cập đến các con của cô.

Trong tuyên bố gửi Washington Post, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle gọi bà Harp là “một trong những trợ lý trung thành và chăm chỉ nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump”, đồng thời cho rằng những phát ngôn của ông Ossoff là “đáng xấu hổ”.

Bước ngoặt từ bệnh ung thư xương

Trước khi trở thành thành viên trong nhóm trợ lý thân cận của Tổng thống Trump, bà Harp tự mô tả mình là doanh nhân tự do.

Đầu những năm 2010, bà được chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn 2. Bà nhiều lần nói rằng đạo luật được ông Trump ký trong nhiệm kỳ đầu tiên đã cứu mạng bà vì giúp bà tiếp cận phương pháp điều trị thử nghiệm.

“Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về người Samaritan nhân hậu. Nhưng điều các bạn không biết là tôi chính là người bị bỏ quên bên đường… và bị bỏ mặc cho chết vì bệnh ung thư”, bà Harp kể tại sự kiện năm 2019.

“Nhưng sau đó, một người ngoài cuộc - người Samaritan nhân hậu của tôi, Tổng thống Donald J. Trump - đã nhìn thấy tôi ở đó và không bước qua. Ông ấy dừng lại”, bà chia sẻ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nói với báo chí rằng nhiều khả năng đạo luật mà ông Trump ký không tác động đến trường hợp của bà Harp. Loại thuốc mà bà Harp cho rằng ông Trump đã giúp bà tiếp cận thực tế đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào thời điểm bà sử dụng.

Các chuyên gia cho rằng bà vẫn có thể tiếp cận loại thuốc này mà không cần đạo luật “Quyền được thử” (Right to Try) - cơ chế cho phép bệnh nhân tiếp cận những loại thuốc chưa được FDA phê duyệt.

Câu chuyện trên khiến bà Harp lọt vào tầm chú ý của ông Trump và được mời tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2020, nơi bà một lần nữa cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình.

Từ năm 2020 - 2022, bà Harp là người dẫn chương trình của kênh truyền thông cánh hữu One America News, nơi bà thường xuyên ca ngợi ông Trump và các chính sách của tổng thống trong chương trình The Real Story.

Năm 2022, Washington Post đưa tin một số trợ lý lâu năm của ông Trump cảm thấy bất mãn trước ảnh hưởng của bà Harp, khi bà hiếm khi rời khỏi tổng thống và được cho là luôn chú ý việc khen ngợi ông.

Trong vụ bí mật rời chuyên cơ Air Force One ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7, ông Trump không đưa các quan chức nội các sang máy bay quân sự khác. Tuy nhiên, theo điều tra của Washington Post, ông đưa theo một số trợ lý trung thành và phục vụ lâu năm, trong đó có bà Harp.