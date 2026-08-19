Một thế kỷ khát vọng, một Việt Nam vươn mình

81 năm sau mùa Thu 1945, đất nước đã đi một chặng đường dài, trở thành một Việt Nam có thế và lực ngày càng lớn.

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng Tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tự hào về chặng đường đã qua, chúng ta càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước thời cơ mới. Nếu Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên độc lập, thì hôm nay, hào khí mùa Thu ấy thôi thúc cả dân tộc khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức dân, hiện thực hoá phát vọng phát triển và các mục tiêu 100 năm.

Mùa Thu năm 1945, giữa lúc đất nước chìm trong đói khát, áp bức và chiến tranh, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm đúng thời cơ, khơi dậy sức mạnh toàn dân làm nên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám.

Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đó là bước ngoặt mở ra thời đại mới, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, tự quyết định vận mệnh và tương lai của mình.

Ngay sau ngày 2/9/1945, nền độc lập vừa giành được đã phải đứng trước thử thách sinh tử. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, ngân khố trống rỗng, nạn đói, nạn dốt và thù trong giặc ngoài cùng lúc bủa vây. Nhưng Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào dân, khơi dậy sức dân, vừa chống đói, chống dốt, vừa giữ vững chính quyền cách mạng.

Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, toàn quốc kháng chiến bùng nổ năm 1946. Từ đó, gần ba mươi năm trường kỳ chiến đấu, cả dân tộc trải qua bao mất mát, hy sinh, đánh đổi bằng máu xương để giữ vững độc lập, thống nhất non sông và làm nên những mốc son chói lọi lịch sử như Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đất nước thống nhất lại bước vào chặng đường đầy thử thách là khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và tình hình quốc tế nhiều biến động phức tạp. Và lần nữa, đất nước lại vượt qua những ghềnh thác khó khăn bằng sự lựa chọn con đường đi của chính dân tộc.

Công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986 trở thành bước ngoặt lớn về tư duy phát triển, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, mở cửa và hội nhập.

Hôm nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới. Năm 2025, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng tăng trưởng của châu Á.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ví sự phát triển của Việt Nam như "rồng bay lên" với tốc độ hết sức ấn tượng.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đằng sau những đánh giá đó là sức lao động, trí tuệ và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Là những con đường, cây cầu, cảng biển, sân bay, nhà máy, trường học được xây dựng; là hàng triệu người thoát nghèo, đời sống được cải thiện. Là một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước làm chủ những động lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Và là một Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, mở rộng quan hệ đối tác và có trách nhiệm hơn với cộng đồng quốc tế.

Nhưng những thành quả ấy càng lớn thì yêu cầu phía trước càng cao!

Năng suất lao động còn thấp, nguy cơ bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bất bình đẳng và các nguy cơ an ninh phi truyền thống ngày càng rõ. Bộ máy có nơi còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thật thông thoáng, khu vực kinh tế tư nhân chưa phát huy hết tiềm năng.

Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề phải kiên quyết đấu tranh, bởi nếu không được ngăn chặn, xử lý nghiêm sẽ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và làm cản trở sự phát triển của đất nước, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Hôm nay đây, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với một loạt chuyển động lớn. Công cuộc tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi căn bản cách tổ chức và vận hành hệ thống.

Từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17, từ 8 cơ quan thuộc Chính phủ xuống còn 5, cả nước vận hành với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị cấp xã, kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện.

Quy mô của cuộc cải cách lớn cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng hơn là bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn phải làm việc tốt hơn, gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn.

Người dân đến làm thủ tục pháp lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài (Phú Thọ). Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đại hội XIV của Đảng đã mở ra đường hướng cho chặng đường mới. Hội nghị Trung ương 2 tạo thêm nền tảng về tổ chức và quy tắc vận hành. Hội nghị Trung ương 3 tiếp tục đặt ra những bước chuyển chiến lược, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức không gian phát triển, đổi mới mô hình phát triển đến bảo vệ đất nước và phát triển bền vững. Điểm nghẽn được chỉ rõ là khâu thực thi.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có chủ trương đúng mà còn phải biến chủ trương thành việc làm cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn, có nguồn lực và kết quả đong đếm được.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với gần 79 triệu cử tri, đã mở đầu một nhiệm kỳ mới bằng chính lá phiếu và niềm tin của nhân dân.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn bộ máy Nhà nước, thông qua 9 luật và 31 nghị quyết quan trọng, xác lập nhiều nhiệm vụ phát triển cho giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong tháng Tám này, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI cũng đang diễn ra, tiếp tục cho thấy yêu cầu khẩn trương thể chế hóa những chủ trương, quyết sách lớn, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Đó là những công việc cụ thể của một đất nước đang nung nấu hiện thực những hoài bão lớn. Muốn đạt được các mục tiêu 2030 và khát vọng 2045, Việt Nam phải phát triển nhanh và bền vững hơn, phải tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng và một khu vực kinh tế tư nhân mạnh, dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ đổi mới, sáng tạo. Và mệnh lệnh sống còn là hệ thống chính trị phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu.

Mùa Thu 1945, dân tộc ta đứng lên giành quyền làm chủ vận mệnh của mình. Mùa Thu 2026, cả dân tộc đứng trước một yêu cầu mới là làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực phát triển và chủ động nắm lấy tương lai.

Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là mở rộng cánh cửa phát triển, đưa đất nước tiến lên, đứng vào hàng ngũ các cường quốc bằng sức mạnh của chính mình. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối hào khí mùa Thu năm 1945!