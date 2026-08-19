Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine rời quân ngũ

TPO - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara đã đồng ý rời khỏi quân ngũ để đáp ứng quy định pháp luật yêu cầu người đứng đầu Bộ Quốc phòng phải là thường dân.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara. (Ảnh: Pravda)

Các nguồn tin tiết lộ với tờ Pravda, rằng ông Khmara đã đồng ý rời quân ngũ và đủ điều kiện để được bỏ phiếu bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng với tư cách là một thường dân.

Ông Khmara, một sĩ quan đương nhiệm mang quân hàm tướng, trước đó đã kiên quyết phản đối việc rời quân ngũ. Tuy nhiên, tờ Pravda được biết rằng Văn phòng Tổng thống đã thuyết phục thành công ông thay đổi quyết định.

Trước khi ông Khmara quyết định rời quân ngũ, nhiều phương án đã được cân nhắc nhằm cho phép ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong khi vẫn là quân nhân. Một nguồn tin cho biết tuần trước, ông Davyd Arakhamiia từ đảng Đầy tớ Nhân dân đã cố gắng thúc đẩy các thay đổi về mặt lập pháp để cho phép một quân nhân đứng đầu Bộ Quốc phòng, nhưng ý tưởng này sau đó đã bị hủy bỏ.

Theo luật pháp Ukraine, chỉ thường dân mới được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi đó, ông Khmara là một chỉ huy thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SSU).

Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Andrii Sybiha làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, ông Sybiha nhiều khả năng sẽ giành đủ số phiếu tại Quốc hội để trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng việc các nghị sĩ có ủng hộ ông Khmara trở thành Bộ trưởng Quốc phòng hay không thì chưa chắc chắn.

Người biểu tình đã tiếp tục tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine vào ngày 18/8, yêu cầu phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov sau khi ông bị cách chức - một quyết định mà chính ông cho là vô lý. Trước đó, ông Fedorov từng cho biết những nỗ lực cải cách của mình, cùng sự cản trở từ bộ máy quan liêu đã góp phần dẫn đến việc ông bị bãi nhiệm.

Ghế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bị bỏ trống từ tháng 7, thời điểm Tổng thống Zelensky cải tổ chính phủ và cách chức ông Fedorov.

Theo Pravda, nếu được chính thức bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng, ông Yevhenii Khmara sẽ phải tự xây dựng đội ngũ của riêng mình, do một số thành viên trong ê-kíp của người tiền nhiệm Mykhailo Fedorov nhiều khả năng sẽ rời Bộ để cùng ông tham gia các dự án khác.

Điều này có thể gây khó khăn về mặt nhân sự cho ông Khmara, do tân bộ trưởng không có đội ngũ riêng hay ứng viên cho một số vị trí cấp cao.

"Vấn đề hiện nay là ông Khmara sẽ xoay xở ra sao khi không có đội ngũ hỗ trợ và cũng chẳng có ai để bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt. Tôi thậm chí không nghĩ ông ấy có ứng viên cho các vị trí giám đốc các cục”, nguồn tin thuộc ê-kíp của ông Fedorov nói.