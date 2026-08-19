Quang Tuấn đóng liên tục 5 phim kinh dị

TPO - Sau một năm xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, đặc biệt với các dự án kinh dị, Quang Tuấn tiếp tục nối dài chuỗi vai diễn ở thể loại này bằng bộ phim "Huyết thống", dự kiến ra rạp vào tháng 10.

Quang Tuấn tiếp tục là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị Việt khi tham gia Huyết thống - tác phẩm mới của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Kinh dị đang trở thành thể loại gắn chặt với tên tuổi nam diễn viên, từ điện ảnh đến truyền hình.

Trước Huyết thống, Quang Tuấn từng tham gia nhiều tác phẩm kinh dị, giật gân như Thất sơn tâm linh, Bằng chứng vô hình, Tết ở làng địa ngục, Quỷ nhập tràng...

Đưa yếu tố y học, tâm linh vào phim kinh dị

Diễn viên Quang Tuấn đang định hình diễn xuất với thể loại kinh dị qua những nhân vật có tâm lý và hoàn cảnh khác nhau.

Trong Thất sơn tâm linh, Quang Tuấn bước vào một câu chuyện nhuốm màu huyền bí. Đến Bằng chứng vô hình, chất kinh dị được chuyển sang hướng tâm lý, giật gân. Với Tết ở làng địa ngục hay Quỷ nhập tràng, nam diễn viên tiếp tục trở lại không gian tâm linh - nơi yếu tố siêu nhiên được đặt cạnh những bí mật và xung đột của con người.

Tạo hình Quang Tuấn trong phim mới.

Sự xuất hiện liên tục cũng đặt ra bài toán làm mới diễn xuất cho Quang Tuấn. Huyết thống là phim kinh dị thứ năm mà nam diễn viên tham gia trong giai đoạn 2025-2026. Đầu năm 2026, tổng doanh thu các phim Quang Tuấn góp mặt cũng chính thức vượt mốc 1.000 tỷ đồng - một con số hiếm diễn viên Việt đạt được.

Những thông tin đầu tiên của Huyết thống chưa tiết lộ cụ thể nhân vật của nam diễn viên. Poster đặt Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan ở vị trí trung tâm. Hai nửa khuôn mặt xuất hiện trên nền nhiều con ngươi nhìn về các hướng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim khai thác câu chuyện về những bi kịch kéo dài qua nhiều đời của những người chung huyết thống, gắn với yếu tố nghiệp báo. Mâu thuẫn còn được xây dựng quanh hai cách tiếp cận y học và tâm linh khi các nhân vật tìm cách cứu một đứa trẻ.

Cách đặt vấn đề này cho thấy Huyết thống vẫn sử dụng những chất liệu quen thuộc của phim kinh dị Việt như gia đình, huyết thống, nhân quả và thế lực siêu nhiên.

Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan là nhân vật trung tâm phim.

Tuy nhiên, khán giả cũng đã dần quen với hình ảnh Quang Tuấn trong vai người đàn ông khắc khổ, ánh mắt mệt mỏi, mang gánh nặng gia đình rồi bị cuốn vào những hiện tượng siêu nhiên. Vì vậy, bộ phim mới đặt cho Quang Tuấn bài toán phải diễn xuất bùng nổ, tìm cách thoát khỏi vùng an toàn.

Quang Tuấn tái ngộ Quách Ngọc Ngoan

Huyết thống cũng đưa Quang Tuấn tái ngộ Quách Ngọc Ngoan. Hai diễn viên từng cùng xuất hiện trong Thiên đường máu, với nhân vật ở hai vị thế đối lập.

Quang Tuấn đã quá quen mặt trong dòng phim kinh dị, còn Quách Ngọc Ngoan chưa có nhiều kinh nghiệm ở thể loại này.

Nhân vật của Quách Ngọc Ngoan trong Huyết thống có nhiều mặt đối lập và đòi hỏi diễn viên xử lý những chuyển biến tâm lý phức tạp. Nhà sản xuất tiết lộ chi tiết hai nhân vật cùng liên quan đến nỗ lực cứu một đứa trẻ, đồng thời đại diện cho những cách nhìn khác nhau trước các hiện tượng xảy ra.

﻿ Quách Ngọc Ngoan thử sức ở dòng phim mà anh chưa có nhiều kinh nghiệm.

Với Quang Tuấn, dự án tiếp tục củng cố mức độ hiện diện hiếm thấy của anh trong dòng phim kinh dị Việt. Việc liên tục được giao vai ở cùng một thể loại có thể tạo lợi thế về nhận diện, nhưng cũng khiến từng dự án mới phải tìm được khác biệt đủ rõ về nhân vật và cách diễn.

Đó cũng là thử thách dành cho Huyết thống khi phim ra rạp vào mùa Halloween năm nay.