Khai trừ Đảng một giám đốc tại Huế gây hậu quả rất nghiêm trọng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, người trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan dự án xử lý rác Hương Bình.

Ngày 19/8, thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế.

Quyết định được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc xử lý kỷ luật đối với ông Hà Xuân Hậu.

Ông Hà Xuân Hậu (bìa phải) - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, bị khai trừ Đảng.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, ông Hà Xuân Hậu đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Hậu còn bị xác định vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đánh giá những vi phạm của ông Hà Xuân Hậu gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các sai phạm của ông Hà Xuân Hậu liên quan quá trình triển khai Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TP. Huế), còn gọi là dự án Khu xử lý rác Hương Bình.