Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội, lửa bùng lên dữ dội

Vụ cháy xảy ra ở khu xưởng tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).
Nhân chứng cho biết, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Thời điểm trên, nhiều người làm việc phía trong đã hốt hoảng chạy ra ngoài.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc khu vực 28 và khu vực 4 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Hà Nội đã điều động lực lượng đến hiện trường.
Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND Phường Chương Mỹ cho biết, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là khu vực xưởng gỗ.
Chủ tịch UBND Phường Chương Mỹ cũng cho biết, lúc 11h20 chưa phát hiện có người thương vong trong vụ cháy.