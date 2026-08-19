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Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu

Nhật Huy - Xuân Lương

TPO - Sau 2 đêm mất tích dưới sông Maspero (Cần Thơ), thi thể anh V.T.D. (19 tuổi) được người dân phát hiện tại khúc sông cách nơi anh mất tích khoảng 1km.

Sáng 19/8, người dân phát hiện thi thể anh V.T.D. (19 tuổi) nổi trên sông Maspero, đoạn gần cổng một tịnh xá trên đường Điện Biên Phủ, phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ.

Sau khi nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nạn nhân mất tích từ tối 17/8, lực lượng chức năng được phân công đến bảo vệ hiện trường.

Thi thể anh D. được đưa lên bờ, vị trí phát hiện cách nơi nạn nhân cùng nhóm bạn bơi qua sông khoảng 1km.

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Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên sau 2 đêm mất tích trên sông Maspero. Ảnh: X.L

Trước đó, tối 17/8, anh D. cùng 3 người bạn tổ chức nhậu tại quán bên sông Maspero, phường Sóc Trăng. Sau cuộc nhậu, cả nhóm thách nhau bơi sang bờ đối diện.

Khi 3 người trong nhóm đã bơi đến bờ kè đường Lý Thường Kiệt, anh D. bất ngờ bị chìm xuống sông. Những người còn lại lập tức bơi ra cứu nhưng do nước chảy xiết, anh D. bị cuốn ra xa. Không thể tiếp cận nạn nhân, nhóm bạn lên bờ và trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, gia đình anh D. cũng liên hệ lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Một người hàng xóm cho biết, anh D. đi làm thuê tại TPHCM khoảng 2 năm nay. Vài ngày trước, nam thanh niên này về quê dự đám cưới người thân.

Nhật Huy - Xuân Lương
#Cần Thơ #mất tích #thi thể #sông Maspero

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