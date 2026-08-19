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Thái Nguyên: Một người tử vong do lũ quét

Thanh Hiếu

TPO - Khi qua khe suối, lũ quét bất ngờ đổ về khiến anh Lý Tòn Chua bị cuốn trôi theo dòng nước.

Ngày 19/8, UBND xã Phúc Lộc (Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra lũ quét, làm anh Lý Tòn Chua (SN 1995, trú tại thôn Phúc Minh, xã Phúc Lộc) tử vong.

Trước đó, chiều tối ngày 17/8, trên địa bàn xã Phúc Lộc xảy ra lũ quét. Khoảng 17h15, anh Lý Tòn Chua đi làm trong điều kiện trời mưa to. Khi qua khe suối thuộc thôn Phúc Minh thì lũ quét bất ngờ đổ về. Anh Lý Tòn Chua bị cuốn trôi theo dòng nước.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương và nhân dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm dọc theo bờ suối.

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Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Đến 22h10 phút cùng ngày, tổ tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh Lý Tòn Chua bị mắc ở khe suối, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 1km.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể ông Lý Tòn Chua cho gia đình mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Ngày 18/8, đoàn công tác của xã đã đến thăm viếng, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

UBND xã Phúc Lộc khuyến cáo hiện nay các tỉnh miền Bắc trong đó có Thái Nguyên đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không lội qua sông, suối, ngầm tràn hay đi đánh bắt cá, vớt củi khi có mưa lớn xảy ra để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến mưa lũ, ngày 19/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo, từ 19/8 đến ngày 21/8, do mưa lớn, sông Cầu và các sông, suối khác trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên sông Cầu tại các trạm: Bắc Kạn, Thác Riềng được dự báo ở mức báo động 1 đến báo động 2; trạm Gia Bẩy dưới báo động 1.

Cơ quan Khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ngầm, tràn và khu vực ven sông, suối. Đồng thời, có khả năng xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất tại các sườn dốc, taluy dương, khu dân cư gây nguy hiểm cho người dân. Do đó, chính quyền các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Thanh Hiếu
#Mưa bão #Lũ quét #Thái Nguyên #Sạt lở #Ngập úng

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