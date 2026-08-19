Danh sách 24 ca sĩ Việt cho quán cà phê phát nhạc miễn phí

TPO - Các ca khúc thuộc Tinh hà say hi được cấp quyền phát miễn phí làm nhạc nền tại nhiều không gian kinh doanh, thương mại trên toàn quốc.

Tối 18/8, đơn vị sản xuất Tinh hà say hi thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí các bản ghi âm thuộc danh mục nhạc của chương trình để làm nhạc nền tại nhiều địa điểm kinh doanh, thương mại trên toàn quốc.

Theo thông báo, từ 18/8-18/11, các đối tác có thể phát miễn phí những ca khúc thuộc danh mục Tinh hà say hi dưới hình thức nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại thông qua nền tảng hoặc kênh phát chính thức được cung cấp.

Tinh hà say hi có sự tham gia của 24 ca sĩ và thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Chính sách áp dụng cho nhiều loại hình địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, resort, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, showroom, cửa hàng thời trang, spa, salon, phòng gym và khu vui chơi giải trí.

Ngoài ra, rạp chiếu phim, khu phức hợp giải trí, văn phòng, tòa nhà, không gian làm việc, sân bay, nhà ga và các khu vực dịch vụ công cộng cũng nằm trong phạm vi triển khai.

Để sử dụng danh mục nhạc, các đối tác được cấp quyền truy cập và phát trực tuyến những ca khúc thuộc chương trình thông qua playlist chính thức. Đơn vị sản xuất cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian triển khai.

Tuy nhiên, quyền sử dụng được cấp chỉ giới hạn ở việc phát nhạc nền tại các không gian vật lý. Các đối tác không được sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ bản ghi để sử dụng và phát lại.

Việc chỉnh sửa, cắt ghép, đăng tải hoặc chia sẻ các ca khúc trên mạng xã hội và những nền tảng trực tuyến khác cũng không nằm trong phạm vi cấp quyền. Các bản ghi không được sử dụng cho quảng cáo, video, nội dung khác hoặc biểu diễn.

Sau thời gian sử dụng miễn phí, đơn vị sản xuất dự kiến đưa ra các gói giải pháp âm nhạc khác dành cho những đối tác có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

Tinh hà say hi có sự tham gia của 24 ca sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CongB, Sơn.K, Captian Biy, Wean, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan, Đặng Hồng Hải, Ivan, Thể Thiên, HYO, CoolKid, Kimlong và Xuân Định KY. Chương trình đã trải qua ba vòng với nhiều ca khúc được chia sẻ trên mạng xã hội như Secret, Mưa vội phóng, IDNAT, Mộng duyên...

Việc cấp quyền phát miễn phí các ca khúc ở chương trình Tinh hà say hi diễn ra trong bối cảnh vấn đề bản quyền âm nhạc tại địa điểm kinh doanh ngày càng được quan tâm. Nghị định 134/2026/NĐ-CP ban hành ngày 6/4 quy định các cơ sở kinh doanh phải trả tiền bản quyền khi phát nhạc tại địa điểm công cộng.

Tiền bản quyền hằng năm được xác định theo công thức mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng. Đối với quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát và nhà hàng, hệ số điều chỉnh được xác định theo diện tích sử dụng.

Trước đó, một số ca sĩ, nhạc sĩ Việt chủ động lên tiếng về việc sử dụng âm nhạc tại các không gian và hoạt động cộng đồng. Ca sĩ Noo Phước Thịnh, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hưng từng tuyên bố không thu tiền bản quyền khi các quán cà phê, nhà hàng phát những ca khúc của họ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẵn sàng miễn tiền bản quyền trong bảy trường hợp, chủ yếu liên quan đến giáo dục, hoạt động cộng đồng và nhu cầu lưu giữ kỷ niệm cá nhân. Cụ thể, các trường hợp gồm nhà trường sử dụng ca khúc trong sự kiện, hoạt động giáo dục, giáo viên quay và lưu trữ trên kênh cá nhân nhằm mục đích giáo dục hoặc kỷ niệm, học sinh, sinh viên sử dụng trong các tiết mục biểu diễn, dự thi, hoạt động phong trào, báo tường, luận án, tốt nghiệp hoặc lưu giữ kỷ niệm.

Ngoài ra, nhạc sĩ cho phép nhà chùa, nhà thờ sử dụng ca khúc trong các chương trình, video không bán vé nhằm lan tỏa thông điệp tích cực; gia đình sử dụng để thu âm, quay hình lưu giữ kỷ niệm; các chiến sĩ, đơn vị Nhà nước biểu diễn phục vụ nội bộ hoặc trong các dự án cộng đồng mang tính tuyên truyền. Trường hợp sử dụng tác phẩm cho những hoạt động cá nhân không tạo lợi nhuận hoặc không có yếu tố thương mại được nam nhạc sĩ đưa vào danh sách miễn phí.