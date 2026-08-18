Phú Lê - giang hồ mạng có loạt MV hàng chục triệu view

TPO - Phú Lê vừa bị bắt tạm giam trong vụ án liên quan sai phạm kế toán và mua bán hóa đơn. Trước khi tiếp tục vướng vòng lao lý, Phú Lê có hai tiền án, nhiều lần bị xử lý và nổi tiếng với loạt MV “giang hồ” đạt hàng chục triệu lượt xem.

Ngày 18/8, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan hoạt động kế toán và mua bán hóa đơn. Cùng bị khởi tố có Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. Bốn bị can bị điều tra về hai tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trong khoảng 6 năm, Phú Lê và vợ thành lập 3 doanh nghiệp, kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Sản phẩm được giới thiệu, quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Một số nội dung quảng cáo bị cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu thổi phồng công dụng nhằm thu hút người mua.

Phú Lê sinh năm 1980 tại Yên Bái, hiện sinh sống cùng gia đình ở Hà Nội. Phú Lê từng phát hành MV, sáng tạo nội dung số, làm diễn viên tay ngang, song tên tuổi chủ yếu gắn với khái niệm “giang hồ mạng”. Phú Lê cũng thường xuyên đăng video khoe nhà cửa, xe cộ, trang sức và các buổi tụ tập đông người.

Phú Lê và vợ là Thúy Kiều cùng bị khởi tố.

'Nhạc giang hồ' đạt hàng chục triệu lượt xem

Phú Lê không được đào tạo chuyên nghiệp về thanh nhạc hay diễn xuất nhưng lại đầu tư sản xuất MV và phim mạng, xây dựng hình ảnh “ca sĩ giang hồ” từ những năm 2010.

Hình ảnh quen thuộc của Phú Lê là đầu cạo trọc, cơ thể có nhiều hình xăm, đeo dây chuyền lớn hình đại bàng cùng nhiều nhẫn vàng. Trong các video, Phú thường xuất hiện bên nhóm người được giới thiệu là anh em, nói về đạo lý, sự trung thành, cách đối nhân xử thế và nghĩa khí giang hồ.

Nội dung này giúp Phú Lê xây dựng lượng người theo dõi lớn. Tại thời điểm ghi nhận, trang Facebook mang tên Phú Lê có khoảng 1,4 triệu người theo dõi. Kênh YouTube Phú Lê Official có 2,24 triệu người đăng ký với hơn 80 video. Tài khoản TikTok liên quan cũng thu hút hơn một triệu người theo dõi.

Sản phẩm giúp Phú Lê được biết đến rộng rãi là Chạm mặt giang hồ. Phim dài gần 50 phút, được phát hành trên YouTube đầu năm 2019. Phú đảm nhận vai chính, bên cạnh sự xuất hiện của Đường “Nhuệ” và một số người nổi tiếng. Nội dung xoay quanh mâu thuẫn, những cuộc đối đầu và quan hệ giữa các nhóm người trong giới giang hồ.

Phú Lê sản xuất hàng loạt MV về "tình nghĩa anh em" đạt hàng chục triệu lượt xem.

Tháng 2/2019, Phú Lê tiếp tục phát hành MV Đời là thế thôi. Lời bài hát nói về tiền bạc, sự phản bội và tình nghĩa. Đến tháng 8/2020, MV đã đạt khoảng 68 triệu lượt xem, là sản phẩm nổi bật nhất của Phú Lê thời điểm đó.

Sau ca khúc trên, Phú Lê tiếp tục phát hành Sống chết có nhau, Ngước mắt nhìn đời, Cát bụi cuộc đời, Mẹ tôi, Luật đời, Chúng ta không giống nhau và Chung bàn khác hướng. Ba sản phẩm phát hành năm 2023 lần lượt thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, Luật đời đạt khoảng 6,5 triệu lượt, Chung bàn khác hướng có 4,8 triệu lượt và Chúng ta không giống nhau đạt khoảng 2,8 triệu lượt tại thời điểm ghi nhận.

Các sản phẩm có công thức tương đối giống nhau. Nội dung thường đặt nhân vật vào hoàn cảnh bị phản bội, vướng vòng lao lý hoặc phải lựa chọn giữa tiền bạc và tình nghĩa. Hình ảnh bạo lực, tù tội, rượu, trang sức lớn cùng những cuộc tụ tập đông người được sử dụng để tạo màu sắc giang hồ.

Phú Lê cũng đưa vào MV những thông điệp về gia đình, cha mẹ và sự hoàn lương. Cách kết hợp này giúp các sản phẩm dễ tiếp cận nhóm khán giả thích câu chuyện kịch tính, dù chất lượng âm nhạc và diễn xuất của Phú không được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lượng người xem lớn tạo cho Phú Lê một hệ sinh thái nội dung gồm âm nhạc, phim mạng, video đời sống, livestream bán hàng và quảng cáo. Từ nhân vật từng có tiền án, Phú xây dựng hình ảnh người có tiền, được nhiều anh em vây quanh và thường xuyên giảng giải đạo lý trên mạng.

Hai tiền án và những lần Phú Lê bị cơ quan chức năng xử lý

Phú Lê từng có hai tiền án trước khi hình ảnh xuất hiện dày trên mạng xã hội. Theo hồ sơ được cơ quan công an cung cấp, năm 1997, Phú bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2000, Phú Lê tiếp tục bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phú Lê tiếp tục xuất hiện trong vụ án gây chú ý vào năm 2020. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong hoạt động bán hàng online giữa Lã Thúy Kiều và Trần Thị Đào, thường được biết đến với biệt danh Đào Chile.

Theo cáo trạng, hai bên nhiều lần phát trực tiếp trên mạng xã hội, chửi bới và thách thức nhau. Ngày 2/8/2020, vợ chồng Phú Lê hẹn gặp Đào tại khu vực xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội, để giải quyết mâu thuẫn. Đào không xuất hiện khi nhìn thấy nhóm người xăm trổ đi cùng vợ chồng Phú Lê.

Sau đó, Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư đến nhà Đào tại huyện Đan Phượng. Do không gặp Đào, hai người này dùng tuýp sắt đánh mẹ và dì của cô. Một nạn nhân được xác định bị thương tích 1%.

Ngày 5/8/2020, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an Hà Nội bắt giữ Phú Lê, Lã Thúy Kiều và triệu tập nhiều người liên quan. Ngày 11/8/2020, Phú Lê cùng Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Phú Lê đồng ý với đề xuất đánh Đào hoặc người thân của cô để “dằn mặt”, đồng thời dặn nhóm thực hiện tránh đánh vào vùng đầu. Phú Lê cùng hai người liên quan sau đó bị VKSND huyện Đan Phượng truy tố theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ngày 12/12/2020, TAND huyện Đan Phượng ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nguyên nhân là bị hại trực tiếp rút đơn yêu cầu khởi tố, xác nhận việc rút đơn hoàn toàn tự nguyện. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận về bồi thường dân sự. Phú Lê không bị kết án trong vụ việc này.

Đời tư của Phú Lê gắn với Lã Thúy Kiều, sinh năm 1985, quê Hà Nam. Hai người thường xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và điều hành hoạt động bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Lã Thúy Kiều từng sáng lập, giữ vai trò giám đốc tại nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, thành lập năm 2013, và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Thiên Phú, thành lập năm 2017. Phú Lê từng góp vốn và giữ chức phó giám đốc tại Kiều Thiên Phát.

Năm 2015, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở của Kiều Thiên Phát, thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm cùng hàng nghìn vỏ chai, thùng carton và nguyên liệu. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm không được công bố chất lượng, cơ sở không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Doanh nghiệp từng bị xử phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép hoạt động liên quan việc sản xuất bốn tấn sản phẩm chưa công bố chất lượng.

Phú Lê tiếp tục vướng tranh cãi vào năm 2023 khi mặc trang phục giống hoàng đế nhà Thanh, biểu diễn trong chương trình Trung thu tại một trường dân tộc bán trú ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Sự việc khiến địa phương phải yêu cầu nhà trường kiểm điểm, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động biểu diễn và thiện nguyện. Diễn biến vụ việc tại Yên Bái.

Tháng 2/2025, Phú Lê lại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng lên Facebook. Tại cơ quan công an, Phú thừa nhận video được thực hiện nhằm thu hút lượt thích, lượt xem và chia sẻ.