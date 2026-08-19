Chương Tử Di kiếm 45 triệu USD nhờ 'mát tay'

TPO - Chương Tử Di kiếm bộn tiền nhờ đóng phim, kinh doanh truyền thông. Không những vậy, khả năng đầu tư của cô cũng rất xuất sắc. Nữ diễn viên vừa thu 305 triệu nhân dân tệ (45,2 triệu USD) khi chuyển nhượng cổ phiếu.

Theo National Business Daily, ngoài đóng phim, Chương Tử Di còn kiếm bộn tiền nhờ những nghề tay trái. Nữ diễn viên từng đồng sáng lập một thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm chăm sóc da cho trẻ em, được thành lập từ năm 2022, ngôi sao Ngọa hổ tàng long cũng làm đại sứ cho hãng này. Mới đây, Chương Tử Di đã bán đi một phần tài sản của mình, thu về 305 triệu nhân dân tệ (45,2 triệu USD).

Cụ thể, vốn đầu tư của Chương Tử Di vào công ty Shanghai Yiye là 2,3 triệu tệ (341.000 USD), sau 4 năm, thương hiệu Newpage do cô sáng lập phát triển mạnh, giúp nữ diễn viên đạt lợi nhuận 130 lần. Hiện, Chương Tử Di vẫn giữ 6% cổ phiếu của công ty và tiếp tục đóng vai trò đại sứ hình ảnh.

Chủ đề "Chương Tử Di thu về hơn 300 triệu NDT" đã vào top từ khóa được quan tâm và thảo luận nhiều nhất. Khán giả kinh ngạc trước khả năng đầu tư kinh doanh của nữ diễn viên.

Chương Tử Di thu hơn 300 triệu NDT chỉ sau 4 năm nhờ phát triển một thương hiệu chăm sóc da dành cho trẻ em dựa trên hình ảnh của bản thân.

Theo Sohu, Chương Tử Di là tay lão luyện trong việc đầu tư cổ phiếu. Thực tế, từ nhiều năm qua, nữ diễn viên liên tục gia tăng tài sản của mình nhờ đầu tư vào các công ty khác nhau. Dù có những lúc Chương Tử Di bị ảnh hưởng, thua lỗ hàng trăm triệu NDT, nhưng nhờ đầu tư thành công, hiện khối tài sản của nữ diễn viên lên tới hơn 3,5 tỷ NDT.

Với khối tài sản kếch xù, Chương Tử Di dễ dàng mua những ngôi biệt thự ở khắp Mỹ, Pháp, Hong Kong (Trung Quốc) với mức giá hàng chục triệu USD.

Chương Tử Di là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất Trung Quốc. Cũng là một trong ba người hiếm hoi giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất: Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hong Kong), và Kim Kê (Đại Lục), cùng Châu Tấn và Châu Đông Vũ.

Các tác phẩm mà cô đóng chính thường được đánh giá cao về chất lượng như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Giờ cao điểm 2, Thập diện mai phục, Hồi ức của một Geisha... Chương Tử Di cũng được xếp vào hàng tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Trong đó, Chương Tử Di là người nhận được nhiều giải thưởng nhất, có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, nên được đặt biệt danh là "Chương quốc tế".

Chương Tử Di giàu nhanh nhờ biết cách kinh doanh, đầu tư dựa trên danh tiếng của mình.

Ngay từ khi nổi danh với tác phẩm Đường về nhà (1999), thù lao đóng phim của Chương Tử Di đã thuộc mức cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Nguồn thu nhập của nữ nghệ sĩ còn đến từ khoản tiền nhận được khi tham gia các sự kiện với mức 2,1 triệu NDT và cát-xê quảng cáo khoảng 20 triệu NDT cho mỗi thương hiệu/năm.