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Thế giới

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine mở cuộc điều tra nghị sĩ, cố vấn tổng thống

Minh Hạnh

TPO - Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã triển khai một chiến dịch đặc biệt nhắm vào các nghị sĩ và cố vấn tổng thống, chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tại quốc hội nhằm bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng - bước đi then chốt để củng cố công cuộc cải tổ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) thông báo đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm triệt phá một tổ chức tội phạm. Theo các điều tra viên, tổ chức này hoạt động dưới sự chỉ đạo của một nghị sĩ đương nhiệm và một cựu nghị sĩ, với sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống cùng nhiều cá nhân khác.

NABU và SAPO đã tiến hành khám xét các cơ sở liên quan đến nghị sĩ Vadym Stolar và bà Iryna Mudra - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.

Cuộc điều tra này gây thêm rắc rối cho ông Zelensky, sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đưa ra tuyên bố gây chấn động, kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Theo kế hoạch, Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu vào hôm nay (19/8) về việc bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, sau nhiều tuần bất ổn chính trị xoay quanh việc ông Fedorov bị cách chức. Việc ông Fedorov bị cách chức đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình trong suốt tháng qua - một sự kiện hiếm hoi trong thời chiến - để yêu cầu Tổng thống Zelensky phục chức cho nhà cải cách quốc phòng 35 tuổi này.

Trong khi quân đội tại Ukraine đang tiếp tục giao tranh với lực lượng Nga, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cũng triển khai một chiến dịch mạnh mẽ nhằm vào các quan chức cấp cao. Đây được xem là bước đi then chốt để chuẩn bị cho việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Ukraine #Cơ quan chống tham nhũng Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

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