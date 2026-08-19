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Thợ cắt sầu riêng trượt cành cây khô, ngã tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - Một thợ cắt sầu riêng không may ngã từ trên cây xuống đất khi đang làm việc tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Trưa 19/8, tin từ UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một thợ cắt sầu riêng tử vong.

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Người đàn ông gặp nạn khi hái sầu riêng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đội cắt sầu riêng của ông T.V.H. (trú TP Cần Thơ) đến cắt thuê sầu riêng tại thôn Tân Đức, xã Ea Knuếc.

Trong lúc trèo lên cây để cắt sầu riêng, ông H. không may đạp phải một cành khô, mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, ông H. đã tử vong do bị thương nặng.

Một người chứng kiến vụ việc cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, ông H. còn nói chuyện với mọi người rằng sẽ cố gắng cắt hết công việc trong ngày, sau đó ngày mai về quê thăm gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Tai nạn lao động #Sầu riêng #Tử vong

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