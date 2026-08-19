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Phạt chủ thuyền du lịch để nhân viên ‘làm bậy’ trên sông Hương

Ngọc Văn

TPO - Một nhân viên thuyền du lịch ngang nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương trong lúc dọn dẹp. Hành vi xả rác này nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Ngày 19/8, UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.L., chủ thuyền du lịch mang số hiệu HUE-1239, do để xảy ra hành vi xả chất thải nhựa xuống sông Hương.

Theo quyết định, thuyền du lịch HUE-1239 bị xác định có hành vi xả bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống sông, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư.

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Lực lượng chức năng phường Thuận Hóa lập biên bản đối với chủ thuyền HUE-1239 về hành vi vi phạm môi trường. Ảnh: PTH

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, UBND phường Thuận Hóa quyết định xử phạt ông L. số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, chủ thuyền phải khôi phục tình trạng ban đầu. Trường hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ông L. phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Trong lúc dọn dẹp, một số người được cho là nhân viên trên thuyền đã “tiện tay” ném vỏ lon bia, chai nhựa qua cửa sổ xuống sông Hương trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hình ảnh về hành vi xả rác diễn ra ngay trên dòng sông gắn với hoạt động du lịch, cảnh quan và di sản của Huế... nhanh chóng nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. xác nhận nội dung được phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật và cho biết hành vi nêu trên là do nhân viên của thuyền du lịch thực hiện. Ông L. thừa nhận việc làm trên vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến môi trường du lịch TP. Huế và cam kết không để tái diễn.

Liên quan vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cũng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương xử lý vi phạm liên quan thuyền du lịch HUE-1239.

Ngọc Văn
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