Lo ‘mất bãi tắm’ nổi tiếng Thanh Hóa khi xây bờ kè trăm tỷ

TPO - Chứng kiến việc thi công xây dựng kè biển Hải Tiến bằng phương án đổ đất đá san lấp, làm kè lấn ra biển 35m sẽ làm mất bãi tắm, nhiều chủ đầu tư các khu resort, khách sạn, nhà hàng ở Khu du lịch biển Hải Tiến kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay đổi phương án xây dựng để “cứu” bãi tắm.

Hàng chục nhà đầu tư, là chủ các khu resort, khách sạn, nhà hàng ở Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) vừa có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh này đề nghị thay đổi phương án kè bờ biển để cứu bãi tắm, bảo vệ môi trường.

Động thái này được đưa ra sau khi UBND xã Hoằng Thanh và UBND Hoằng Tiến đang triển khai xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông do mưa bão gây ra trong năm 2025.

Nhà thầu đổ đất, đá đắp đường công vụ, phục vụ xây dựng kè biển Hải Tiến.

Theo các nhà đầu tư, vừa qua, hàng loạt máy móc đã triển khai việc xây dựng kè biển Hải Tiến. Qua quan sát, việc xây dựng đã khiến phần lớn bãi cát của bãi biển bị san lấp, đổ đất đá để triển khai xây kè cứng áp sát bờ, kéo dài ra bãi biển 35-37m. Họ cho rằng phương án chống sạt lở đang thu hẹp diện tích bãi tắm, được xem như "trái tim" của du lịch biển.

“Cách làm này có thể tạo ra những tác động bất lợi đối với môi trường biển và bãi tắm. Đất, đá thải có thể bị sóng cuốn trôi, làm tăng độ đục của nước biển và ảnh hưởng hệ sinh thái ven bờ. Đồng thời, kè cứng áp sát bờ có thể phản xạ năng lượng sóng, gây xói chân kè, làm thay đổi quá trình vận chuyển cát và khiến bãi tắm bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sản phẩm, doanh thu du lịch...”, nhà đầu tư kiến nghị trong đơn.

Ngoài việc đề xuất thay đổi phương án xây dựng kè biển, các nhà đầu tư cũng đề xuất tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu giải pháp đê ngầm hoặc đê giảm sóng ngoài khơi kết hợp với "nuôi bãi". Mô hình này đã được áp dụng tại khu vực Cửa Đại - Hội An, nơi từng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, làm mất bãi tắm đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết, xã là chủ đầu tư dự án xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến kè bờ biển và đường giao thông với chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.

Việc xây kè lấn biển khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng sẽ ảnh hưởng lớn đến bãi tắm và khu du lịch.

“Công trình chống sạt lở bờ biển được triển khai theo phương án đổ đất đá, cát tạo thành mái từ chân bờ kè hiện tại. Sau đó hạ độ cao thành mái thoai thoải kéo ra bãi biển với chiều dài 35m. Trên mặt sẽ lát các tấm bê tông đã đúc sẵn”, ông Hoàn nói.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến cho biết, trước khi triển khai dự án, xã đã thuê đơn vị tư vấn uy tín, tham vấn các sở, ngành địa phương, bàn bạc, đưa ra các phương án xây dựng, thiết kế khác nhau để phân tích, đánh giá phù hợp nhất.

Trước băn khoăn về phương án xây kè biển hiện tại có thể làm mất bãi tắm, vị lãnh đạo địa phương cho rằng, về lâu dài bãi biển sẽ được cát bồi lấp. Phương án khả thi nhất hiện là kè biển phải chắc chắn để bảo vệ tuyến đường sát biển và các công trình bên trong.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh cũng cho biết, phương án xây dựng gần 1km kè biển hư hỏng qua địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng cũng được thực hiện tương tự và kéo dài 37m từ chân bờ kè hiện tại ra phía biển. Hiện nhà thầu đang triển khai xây dựng các hạng mục thiết yếu của dự án nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp tới.