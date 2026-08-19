Chia sẻ bất ngờ của ngư dân thoát chết thần kỳ sau 4 ngày trôi dạt trên biển

TPO - Được Hải quân cứu sau 4 ngày 4 đêm trôi dạt giữa biển trong vô định, đói, khát, kiệt sức, nay trở về nhà, ngư dân Trương Văn Chung quyết định tạm nghỉ những chuyến đi biển xa để có thời gian chăm sóc cho hai con.

Sáng 19/8, lãnh đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và người dân xã Tây Yên đến nhà thăm hỏi, động viên anh Trương Văn Chung, sau khi anh được cứu sống từ biển. Trước đó, khoảng 23h ngày 18/8, anh Chung về đến nhà sau nhiều ngày mất liên lạc, cuộc đoàn tụ với hai con khiến người thân không giấu được niềm vui.

Bám miếng xốp chống chọi giữa biển

Nhắc lại sự cố, anh Chung cho biết khoảng 20h ngày 12/8, khi ghe đang hoạt động trên biển thì trời nổi dông, gió mạnh. Ghe phải neo để tránh thời tiết xấu. Trong lúc này, anh không may trượt chân rơi xuống biển.

“Tôi đang bấm điện thoại, dựa vào cây trụ bên hông ghe thì trượt chân. Theo phản xạ, tay khua trúng vào vật gì đó rồi tôi rơi xuống biển. Khi ngoi lên mặt nước mới biết tôi túm được miếng xốp đen, kích thước khoảng 80x100cm, dùng để lót, chèn hàng trên ghe”, anh Chung kể.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi anh Trương Văn Chung.

Anh Chung nhớ lại, sau khi rơi xuống nước, anh ôm miếng xốp, áp người lên trên để giữ cơ thể nổi giữa biển. Thời điểm xảy ra sự cố, trên 2 ghe có tổng cộng 17 người, riêng ghe của anh có 14 người. Do bị dòng nước cuốn đi nhanh, những người trên ghe không kịp phát hiện anh rơi xuống biển.

Từ tối 12/8 đến ngày 16/8, anh Chung phải bám vào miếng xốp để duy trì sự sống. Những ngày đầu, thời tiết xấu, biển động mạnh, mưa dông kéo dài. Trong thời gian trôi dạt, anh từng nhìn thấy 2-3 tàu lớn đi ngang và cố sức kêu cứu nhưng không được phát hiện do sóng lớn, khoảng cách xa.

Miếng xốp giúp anh nổi trên mặt nước nhưng cũng khiến cơ thể bị tổn thương. Việc cọ xát liên tục làm vùng bụng anh trầy xước, lở loét. Một túi nilon bị cuốn theo miếng xốp cũng trở thành vật dụng giúp anh chống chọi với giá lạnh. Anh dùng túi trùm lên đầu và hai tai để giữ ấm. Những ngày cuối, khi không còn nước ngọt, anh phải uống nước biển để cầm cự.

“Đến ngày thứ 4 là uống nước mặn. Lúc đó sức lực không còn nữa, cũng chẳng nghĩ đến đói, người lả đi”, anh Chung kể.

Vết thương dưới bụng của anh Chung do cọ xát với miếng xốp.

Chiều tối 16/8, anh Chung được lực lượng Hải quân phát hiện và cứu lên tàu, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trở về đất liền.

Khoảnh khắc được cứu, anh Chung vẫn nhớ rõ. Khi đó, một tàu đi ngang, anh cố gắng kêu cứu. Tiếng kêu của anh được những người đang làm nhiệm vụ trên tàu nghe thấy. “Người ta nghe tiếng kêu rồi thấy mình nên quăng phao xuống hỗ trợ”, anh Chung kể.

Theo anh Chung, anh đã gắn bó với nghề biển khoảng 20 năm. Chuyến biển lần này, ghe xuất bến từ khu vực Bình Đại (tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long), hoạt động đánh bắt quanh khu vực Côn Đảo và đã trên biển khoảng một tháng trước khi xảy ra tai nạn. Đây cũng là chuyến biển đầu tiên anh Chung đi cùng ghe này, chưa từng gặp chủ ghe và không biết tên tài công, chỉ gọi theo thứ là “ông Hai”.

Chủ ghe và anh Chung thỏa thuận chuyến biển kéo dài khoảng 3 tháng (100 ngày), với tiền công ứng trước 30 triệu đồng. Tuy nhiên, trước chuyến đi, anh mới nhận 6 triệu đồng để mua sắm vật dụng cá nhân.

Sau khi rơi xuống biển, điện thoại, sim cùng nhiều tài sản cá nhân của anh bị mất hoặc hư hỏng.

Hiện anh Chung chưa thể liên lạc với chủ ghe và những ngư dân đi cùng.

Hàng xóm, người thân đến thăm hỏi anh Chung.

Tạm rời những chuyến biển xa

Sau sự cố, anh Chung cho biết, đang tính nghỉ đi biển xa bờ, chuyển sang những công việc gần nhà như cào lụa hoặc đánh bắt ven bờ. Sau khoảng 20 năm gắn bó với nghề biển, lần thoát chết khiến anh muốn tạm thay đổi công việc để ở gần gia đình. Điều anh nghĩ đến nhiều nhất trong những ngày trôi dạt giữa biển là hai người con còn nhỏ. Chính mong muốn được gặp lại 2 con đã giúp anh Chung có thêm nghị lực sống sót.

Gia đình anh Chung hiện có hoàn cảnh khó khăn. Anh sống trong căn nhà mẹ để lại, hai vợ chồng đã ly dị nhiều năm, một mình anh gánh việc nuôi hai con. Mẹ anh đã qua đời, anh em trong gia đình kinh tế cũng không mấy khá giả.

Trương Văn Thạch (14 tuổi) - con trai anh Chung cho biết, những ngày nghe tin cha gặp nạn trên biển, em rất buồn và khóc rất nhiều. Sau khi cha trở về, Thạch cho biết sẽ cố gắng đi học trở lại để sau này có thể chăm lo cho cha.

Anh Chung quyết định bỏ những chuyến biển xa, tìm công việc gần nhà để chăm lo cho hai con.

Tại buổi thăm hỏi, cán bộ địa phương động viên anh Chung sắp xếp công việc để có thêm thời gian chăm lo cho các con.

Bà Đỗ Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên cho biết, trước mắt chính quyền địa phương, Mặt trận, đoàn thể, ban lãnh đạo ấp và người dân đã hỗ trợ gia đình anh Chung khoảng 15 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên hỗ trợ thêm sách vở, quần áo và dụng cụ học tập cho các con anh Chung.

“Đối với hai cháu, nếu gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi ăn học, xã sẽ đứng ra trao đổi, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cháu được tiếp tục đến trường”, bà Tú nói.

Lãnh đạo xã và các đoàn thể trao tiền, tặng quà, động viên anh Chung và các con sau khi anh được cứu sống. Ảnh: Nhật Huy

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tìm hiểu thêm về vụ việc và quá trình anh Chung gặp nạn trên biển. Trên cơ sở đó, xã sẽ xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, góp phần giúp gia đình anh Chung ổn định cuộc sống.