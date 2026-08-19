Chủ tịch TPHCM 'thúc' tiến độ loạt dự án hạ tầng giao thông ở cửa ngõ phía Tây

TPO - Kiểm tra các dự án trọng điểm vào sáng 19/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ tái định cư, hoàn thiện thủ tục và bảo đảm nguồn vốn để các công trình đủ điều kiện có thể triển khai ngay.

Sáng 19/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra thực tế dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) và dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh.

“Cái nào xong trước, đủ điều kiện thì làm trước”

Sau đó, tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt, Chủ tịch UBND TPHCM nghe báo cáo tiến độ một số dự án trọng điểm khác như Bờ Nam kênh Đôi, mở rộng quốc lộ 13, nút giao Tân Vạn...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (trái) và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tập trung xử lý những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, nhất là giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, phần lớn mặt bằng trên địa bàn TPHCM đã được xử lý, song vẫn còn một số vị trí cần tiếp tục hoàn tất. Đây là những phần việc cần được tập trung giải quyết để nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra dự án mở rộng quốc lộ 1. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Được yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, không để một vài vị trí còn vướng làm ảnh hưởng đến cả dự án. “Cái nào xong trước, đủ điều kiện thì làm trước”, ông Được yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, các dự án, hạng mục đã đủ điều kiện về hồ sơ, mặt bằng và thủ tục cần được chủ động triển khai, không nhất thiết phải chờ toàn bộ các phần việc khác hoàn tất.

Đối với dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, Sở Xây dựng đã trình hồ sơ lên Hội đồng thẩm định, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Hiện Sở Tài chính đang thực hiện thẩm định, dự kiến hoàn tất và trình UBND TPHCM phê duyệt trong tháng 8/2026.

Dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài hiện còn đang dang dở. Ảnh: Nguyễn Tiến

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết hồ sơ dự án đã được các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND TPHCM để trình HĐND TPHCM trong tháng 8. Ông yêu cầu phấn đấu khởi công dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài trong quý 4/2026.

Đối với dự án mở rộng quốc lộ 13, ông Được yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thiết kế và các thủ tục liên quan để sớm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Ông giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp xử lý các phần việc thuộc trách nhiệm của mình, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chờ đợi qua nhiều khâu. “Những việc có thể trao đổi, phối hợp thì phải chủ động làm ngay”, ông Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các dự án đang triển khai hoặc chuẩn bị triển khai phải được tổ chức thực hiện theo kế hoạch trong năm. Những hạng mục có điều kiện hoàn thành trước cần được ưu tiên thực hiện trước, thay vì chờ đồng loạt.

Tái định cư phải đi trước một bước

Cùng với mặt bằng, ông Được đặc biệt lưu ý công tác tái định cư. Theo ông, nếu chưa chuẩn bị chỗ ở cho người dân thì rất khó đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư hiện có, tận dụng tối đa những căn hộ đã hoàn thành để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được "thúc" tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đối với các khu tái định cư đang triển khai, ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong khoảng hai năm. Các thủ tục phải được thực hiện song song, phần việc nào có thể làm trước thì phải triển khai trước. “Phải làm sao tái định cư tới đâu thì giải phóng mặt bằng tới đó”, ông Được nhấn mạnh.

Liên quan dự án ven kênh rạch, ông Được yêu cầu nghiên cứu lại phương án giải phóng mặt bằng theo hướng giảm tối đa số hộ dân bị ảnh hưởng nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu chỉnh trang, tạo không gian công cộng ven kênh.

Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra thực tế các dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía tây TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông, thay vì áp dụng một ranh giải phóng mặt bằng cứng cho toàn bộ khu vực, cần nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với thực tế, ưu tiên phương án hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân và giảm chi phí bồi thường.

Một điểm đáng chú ý là ông Được yêu cầu gắn việc chỉnh trang kênh rạch với phát triển không gian xanh. Theo đó, phần đất ven kênh sau khi chỉnh trang cần được nghiên cứu tổ chức thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Ông Được yêu cầu nội dung này phải được tính toán ngay trong quá trình rà soát quy hoạch, thiết kế dự án, thay vì đến khi triển khai mới điều chỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn phải thông tin rõ cho người dân về phạm vi thu hồi đất, phương án chỉnh trang và những lợi ích sau khi dự án hoàn thành.