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Giả danh lãnh đạo Tổng cục II, Bộ Quốc phòng để ở nhờ nhà tại Vinhomes Riverside

Hoàng An

TPO - Bị can Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, trú phường An Biên, Hải Phòng) giả danh là Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng để lừa đảo mượn nhà ở và chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.

Ngày 19/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, trú phường An Biên, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối 2018, anh C. (SN 1986), là chủ sở hữu căn nhà tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Do không có nhu cầu sử dụng nên anh rao bán. Nguyễn Quang Dũng biết thông tin giả vờ hỏi mua. Sau khi trao đổi, anh C. đồng ý bán với giá 40 tỷ đồng.

Dũng tạo dựng hình ảnh bằng cách nói dối mình là Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đề nghị anh C. cho ở nhờ căn hộ trên một thời gian để thu xếp tiền và được đồng ý.

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Ảnh minh họa.

Cùng thời gian này, Dũng quen thêm anh P. (SN 1984, trú phường Khương Đình) và anh T. (SN 1984, ở phường Yên Sở). Dũng mời anh P. và anh T. về nhà ở Hải Phòng chơi, tiếp tục gian dối là Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Đối tượng cho biết, vì tính chất đặc thù công việc, nên không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan.

Do muốn có mối quan hệ, anh T. chủ động xin số điện thoại của Dũng. Sau lần gặp mặt trên, Dũng nhiều lần mời anh T. đến chơi tại căn nhà của anh C. (căn nhà bị can đang ở nhờ) và nói nhà của mình.

Dũng còn nói với anh T. cần tiền mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, hỏi vay tiền. Tin tưởng Dũng, anh T. chuyển cho Dũng 4,5 tỷ đồng chi tiêu cá nhân hết.

Dũng sau đó bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị Công an truy nã. Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng chủ động liên hệ với cơ quan điều tra, xin về Việt Nam đầu thú.

Hoàng An
#Giả thiếu tướng #Giả thiếu tướng tình báo #Lừa đảo #Lừa đảo chiếm đoạt tiền

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