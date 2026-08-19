Trục xuất 14 người nước ngoài vi phạm quy định về lưu trú

TPO - Kiểm tra một số nhà trọ, Công an xã Đức Hòa, Tây Ninh phát hiện 14 người mang quốc tịch Bangladesh vi phạm thời hạn lưu trú. Cơ quan chức năng đã xử phạt 3 chủ cơ sở và làm thủ tục trục xuất theo quy định.

Ngày 19/8, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử lý 14 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lưu trú trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã Đức Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú, phát hiện 14 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định xuất nhập cảnh. Ảnh: Công an xã Đức Hoà

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đức Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú tại ấp 3A, xã Đức Hòa, phát hiện 14 người nước ngoài mang quốc tịch Bangladesh đang lưu trú tại các hộ cho thuê trọ, có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Công an xã Đức Hòa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định những người này vi phạm quy định về thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Công an xã Đức Hòa phối hợp lực lượng chức năng đưa 14 người Bangladesh vi phạm thời hạn lưu trú đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Công an xã Đức Hoà

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 3 trường hợp là chủ cơ sở cho thuê lưu trú do không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Ngày 14/8, Công an xã Đức Hòa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đưa 14 người nước ngoài vi phạm đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để thực hiện thủ tục trục xuất theo quy định.

Công an xã Đức Hòa đề nghị các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các đơn vị, cá nhân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.