Thủ tướng: Một chương trình 54 văn bản hướng dẫn, cấp xã, phường rất khó thực hiện

TPO - Thảo luận tại Quốc hội về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu giảm thủ tục, giảm số lượng văn bản và quy trình hướng dẫn. Thủ tướng dẫn chứng, riêng chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện có tới 54 văn bản hướng dẫn, khiến cấp xã, phường rất khó có thể tổ chức thực hiện.

Áp dụng linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế

Sáng 19/8, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, việc xây dựng 1 chương trình tổng thể trên cơ sở thống nhất 4 chương trình về phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, qua nghiên cứu các chương trình trước đây, có thể thấy việc tích hợp vẫn chưa bảo đảm được sự tổng thể, đồng bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý

Quan điểm của Chính phủ là đây không phải tích hợp cơ học, không thể làm thay đổi hay thu hẹp mục tiêu Quốc hội đã thông qua mà phải đảm bảo xuyên suốt các mục tiêu nhưng cơ cấu lại các nhiệm vụ để tránh trùng lặp, lãng phí, đi đúng vào chỗ cần và có cơ chế thực hiện hiệu quả hơn”, Thủ tướng nêu rõ.

Qua rà soát, tổng nguồn lực của các chương trình là trên 800.000 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên chiếm khoảng trên 40%, chủ yếu dành cho những nội dung vốn nằm trong nhiệm vụ chi thường xuyên của các bộ, ngành và địa phương.

Do đó, khi điều tiết lại nguồn lực, tính toán sơ bộ cho thấy có thể điều chỉnh cơ cấu chi theo hướng khoảng 75% chi đầu tư và 25% chi thường xuyên; thậm chí có thể tiếp tục giảm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ, việc tích hợp, lồng ghép vào một chương trình phải bảo đảm các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, nhưng không có nghĩa là tất cả các tỉnh, thành phố đều phải thực hiện tất cả các nhóm nhiệm vụ. Cần xây dựng một quy định tổng thể, trong đó cho phép áp dụng linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, phải phân cấp mạnh trên cơ sở khung mục tiêu của chương trình và các tiêu chí đã được đặt ra, để địa phương chủ động quyết định đầu tư vào những lĩnh vực đang thực sự có nhu cầu.

Các bộ, ngành có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của địa phương. Trách nhiệm của địa phương là rất lớn trong việc bố trí nguồn lực và lựa chọn nội dung của chương trình để giải quyết đúng yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng Trung ương phân bổ xây dựng trường học, trạm y tế trong khi địa phương đã có đủ cơ sở.

Thủ tướng cũng cho rằng, phải tổ chức lại, lồng ghép, tích hợp và tái cấu trúc các chương trình để tránh chồng chéo. Quan trọng nhất là phải đi đúng vào mục tiêu, đáp ứng đúng yêu cầu của các tỉnh đang cần, đặc biệt là các tỉnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Về cơ chế thực hiện, Chính phủ dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua nội dung này.

Không tích hợp một cách cơ học

Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là không tích hợp một cách cơ học, không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua. Phải bảo đảm thực hiện xuyên suốt các mục tiêu Quốc hội đặt ra, nhưng đồng thời cơ cấu lại các nhiệm vụ để bảo đảm tính đồng bộ, không trùng lặp, không lãng phí, đi đúng nơi cần thiết và tổ chức lại cơ chế thực hiện theo hướng hiệu quả hơn.

Các đại biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Như Ý

Theo Thủ tướng, mục tiêu là giảm đầu mối, giảm thủ tục, giảm số lượng văn bản và quy trình hướng dẫn. Ví dụ, riêng chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện có tới 54 văn bản hướng dẫn, khiến cấp xã, phường rất khó có thể tổ chức thực hiện.

Từ đó, lãnh đạo Chính phủ cho rằng, nếu Quốc hội đồng thuận và cho phép ban hành một chương trình thống nhất, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết của Chính phủ để triển khai, đồng thời ban hành một nghị định hoặc một nghị quyết hướng dẫn thống nhất về quy trình, thủ tục.

Trong quá trình thực hiện, Thủ tướng cho biết, sẽ áp dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để hướng dẫn các bước thực hiện, giúp chính quyền cấp xã, phường có thể áp dụng nhanh gọn, thuận lợi hơn.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nhấn mạnh, việc thống nhất các chương trình là cần thiết. Tuy nhiên, bà Nga đề nghị phải làm rõ sự thay đổi cơ cấu nguồn lực để bảo đảm nguyên tắc tích hợp nhưng không làm thu hẹp bất kỳ mục tiêu nào Quốc hội đã quyết định.

Viện dẫn con số nêu tại tờ trình, nữ đại biểu đoàn Hải Phòng đề nghị Chính phủ có một bảng đối chiếu rõ: nguồn lực của từng chương trình trước khi tích hợp; nội dung nào được giữ nguyên, nội dung nào được tích hợp, nội dung nào chuyển sang nhiệm vụ chi thường xuyên của bộ, ngành, địa phương...