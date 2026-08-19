Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ

TPO - Theo quy định mới của Bộ Chính trị, Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quy định số 215-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230-QĐ/TW ngày 10/1/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu tại phiên họp ngày 30/7. Ảnh: TTXVN



Một trong số những nội dung đáng chú ý của quy định mới, là việc Bộ Công an được giao là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, thay cho Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quy định, Bộ Công an với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; hỗ trợ hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Bộ Công an cũng giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ, quyền hạn; chủ trì chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, dự thảo kết luận các phiên họp, hội nghị; theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch và kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, là chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên ngành, liên khối…