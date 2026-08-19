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3 người tử vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Vụ cháy ngày 19/8, tại xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ (Hà Nội) đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Khoảng 10h23 ngày 19/8, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC& CNCH điều động khoảng 10 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn.

Tại hiện trường diện tích khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, chia ra cho nhiều đơn vị thuê. Trong đó, khu vực bị cháy là xưởng gỗ nội thất.

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Xe chữa cháy được điều đến hiện trường sáng 19/8. (Ảnh: Thanh Hà)

Vụ cháy gây sập đổ công trình xây dựng làm 3 người bị thương là Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008), Vũ Như Th. (SN 1987), và 3 người tử vong là Vũ Ngọc Kh. (SN 1968, Hưng Yên), Nguyễn Văn T. (Nam Định), Đinh Tuấn A. (Nam Định).

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Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà)
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Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. (Ảnh: Thanh Hà)

Đến hơn 14h, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Được biết, các nạn nhân làm việc tại xưởng gỗ. Trong lúc làm việc đã xảy ra sự cố dẫn đến cháy, nổ.

Đám cháy được dập tắt lúc 14h cùng ngày. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thanh Hà
#cháy xưởng gỗ #Chương Mỹ #Hà Nội #thương vong #nạn nhân #tai nạn lao động

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