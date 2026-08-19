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Giáo dục

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Hải Phòng đồng loạt sáp nhập trường học các cấp

Nguyễn Hoàn

TPO - Ngày 19/8, nhiều xã, phường tại Hải Phòng đồng loạt công bố các quyết định về việc sáp nhập trường học các cấp và công bố quyết định nhân sự lĩnh vực giáo dục trên địa bàn, trước thời hạn thành phố đặt ra (20/8).

Tại phường Ngô Quyền, sau sắp xếp còn 8 trường, gồm: 2 trường mầm non (giảm 2), 4 trường tiểu học (giảm 1) và 2 trường THCS (giảm 1). Phường Ngô Quyền giảm tổng 4 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 33,3%.

Tại phường Thủy Nguyên hiện có 17 cơ sở giáo dục công lập ở cả 3 cấp học với hơn 13.700 học sinh. Địa phương này đã công bố quyết định sáp nhập, giảm từ 17 xuống còn 12 cơ sở giáo dục (29,4%). Xã Vĩnh Bảo sau sắp xếp còn 8 trường học, giảm 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

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Phường Hồng An công bố các quyết định sáp nhập, ban giám hiệu các trường sau sáp nhập.

Trong khi đó, phường An Phong có 9 cơ sở giáo dục công lập. Địa phương này sắp xếp giảm 3 đầu mối cơ sở giáo dục, tỷ lệ 33,3%. Phường Hồng An sáp nhập 14 trường còn 9 trường ở cả 3 cấp học, đạt tỷ lệ 35,7%).

Phường Bạch Đằng công bố quyết định sáp nhập 14 trường học thành 9 trường (35,7%). Xã An Trường giảm 8 trường học xuống còn 5 trường học, đạt tỷ lệ 37,5%.

Theo kế hoạch, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các xã phường, đặc khu hoàn thành sáp nhập trường học trước ngày 20/8, đảm bảo hoạt động nhà trường ổn định, không ảnh hưởng đến khai giảng năm học 2026-2027.

Hiện nay thành phố có 1.324 trường khối mầm non, tiểu học và THCS công lập. Nhiều cơ sở giáo dục quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, đầu mối quản lý hành chính chưa hợp lý, chưa tập trung, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển thời kỳ mới. Thành phố dự kiến giảm 544/1.324 trường học ở 3 cấp học, tỷ lệ 41,1%.

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Phường An Phong công bố các quyết định sáp nhập trường học.

Thành phố yêu cầu, việc sáp nhập phải dựa theo nguyên tắc phù hợp với chính quyền 2 cấp, quy hoạch, dân số. Không sáp nhập mầm non – phổ thông, phổ thông – giáo dục thường xuyên, chuyên biệt – đại trà.

Ưu tiên cơ sở cùng cấp, gần nhau, cùng địa bàn cấp xã, phường. Đảm bảo quyền lợi học, không tăng rào cản địa lý, chi phí. Mỗi xã tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.

Việc sáp nhập phải đảm bảo tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn lực. Giữ nguyên phân hiệu, điểm trường, học sinh ở đâu vẫn học ở đó. Không sắp xếp trường dự kiến xây trường trọng điểm chất lượng cao, trường đang xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, trường liên cấp phải xem xét thận trọng, trừ các đặc khu.

Về quy mô, trường mầm non khoảng 30 lớp, tiểu học khoảng 40 lớp, THCS khoảng 45 lớp, trường phổ thông 2 cấp khoảng 50 lớp.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #sáp nhập trường học #tinh gọn bộ máy #giáo dục #tiểu học

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