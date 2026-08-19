Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động nguồn cung, đảm bảo đủ SGK cho học sinh

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp in ấn, điều phối, đảm bảo không để học sinh nào thiếu sách khi bước vào năm học 2026 - 2027.

Tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương.

Cụ thể: Hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo đã được hoàn thành cung ứng ra thị trường phục vụ nhu cầu học sinh.

Phụ huynh, học sinh mua SGK, tài liệu tham khảo tại cửa hàng sách trong hệ thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Nhà xuất bản hiện tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản SGK. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn SGK, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương.

Vừa qua, do có tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí SGK, một số nhà trường và học sinh đã không đăng ký, đặt hàng trước với các Công ty Sách - Thiết bị trường học tại địa phương. Điều này dẫn đến việc trong những ngày cận kề năm học mới, lượng lớn phụ huynh và học sinh dồn dập tìm mua sách tại các cửa hàng bán lẻ. Do lượng cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã xảy ra hiện tượng thiếu đầu sách, không đủ trọn bộ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, ngay khi nhận được đăng ký, các cửa hàng Sách - Thiết bị giáo dục thuộc hệ thống của nhà xuất bản và các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ SGK, sách bài tập cho tất cả các môn học, cấp học.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống tại địa chỉ:

https://www.nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn

Kênh phản ánh và hỗ trợ trực tiếp:

Email: tuyentruyen@nxbgd.vn

Fanpage Facebook chính thức: https://www.facebook.com/nxbgdvn.veph

Song song với việc cung ứng sách giấy, NXBGDVN triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt:

Sử dụng SGK điện tử miễn phí: Học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ công tác dạy - học.

Tận dụng SGK cũ để thực hành tiết kiệm, nhà xuất bản khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm trước tặng lại) nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK trước ngày khai giảng năm học mới.