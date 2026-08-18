Home Credit hợp tác Ocean Edu, trợ lực tài chính cho hành trình học tiếng Anh

Mùa tựu trường năm nay, Home Credit “bắt tay” cùng Ocean Edu mang đến giải pháp trả góp học phí linh hoạt, giúp phụ huynh nhẹ áp lực tài chính, con vững bước trên hành trình học tiếng Anh.

Chia nhỏ học phí, chủ động kế hoạch học tập

Theo báo cáo “Tài chính tiêu dùng 2026” của FiinGroup, chi phí giáo dục tại Việt Nam năm 2025 tăng 10,8% so với cùng kỳ, cao nhất trong danh mục hàng hóa tiêu dùng. Cùng với học phí chính khóa, các khoản chi cho sách vở, thiết bị học tập và chương trình bổ trợ khiến nhiều phụ huynh cần tính toán kỹ hơn khi phân bổ ngân sách cho con, đặc biệt vào giai đoạn đầu năm học.

Trong đó, tiếng Anh vẫn là một trong những nhu cầu học tập được nhiều gia đình ưu tiên, không chỉ để đáp ứng yêu cầu học tập hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng ngoại ngữ lâu dài. Việc đăng ký các khóa học theo từng cấp độ vì vậy cũng đòi hỏi phụ huynh có kế hoạch tài chính phù hợp.

Từ nhu cầu này, Home Credit Việt Nam và Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu triển khai chương trình trả góp học phí tại gần 200 chi nhánh trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho các khóa học Kids, Teens, Adults, IELTS/TOEIC, với kỳ hạn trả góp 6, 9 và 12 tháng, lãi suất 0% theo điều kiện áp dụng.

Home Credit triển khai giải pháp trả góp học phí tại Ocean Edu, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn tài chính khi đầu tư cho hành trình học tiếng Anh dài hạn của con.

Phụ huynh có thể lựa chọn giữa hai phương án tài chính từ Home Credit. Với khoản vay trả góp học phí, khách hàng có thể đăng ký bằng CCCD/Căn cước và nhận kết quả duyệt nhanh trong khoảng 3 phút theo điều kiện áp dụng. Với thẻ tín dụng, phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin và được tư vấn đăng ký mở thẻ tại Ocean Edu, theo quy trình và điều kiện phê duyệt của Home Credit. Sau khi thẻ được kích hoạt thành công, khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán học phí tại hệ thống này và chuyển đổi giao dịch sang trả góp, với phí chuyển đổi từ 0% theo từng chương trình và điều kiện áp dụng.

Các thông tin liên quan đến khoản thanh toán, lịch trả góp, dư nợ hoặc ngày đến hạn có thể được theo dõi trên ứng dụng Home Credit. Điều này giúp phụ huynh quản lý khoản chi rõ ràng hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm, đồng thời cân nhắc khả năng chi trả trước khi lựa chọn phương án phù hợp.

Bên cạnh lựa chọn trả góp, Ocean Edu cũng triển khai các chương trình ưu đãi học phí, với mức ưu đãi giảm đến 50% khi đăng ký học, tùy theo khóa học, thời điểm và điều kiện áp dụng.

Trợ lực cho hành trình tri thức

Tiếng Anh là kỹ năng cần được tích lũy đều đặn qua thời gian. Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ cần môi trường để làm quen với ngôn ngữ và hình thành phản xạ. Khi lớn hơn, việc học chuyển dần sang củng cố nền tảng, mở rộng vốn từ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tiếp cận các mục tiêu học thuật chuyên sâu hơn.

Tại Ocean Edu, các chương trình học được thiết kế theo từng nhóm độ tuổi và mục tiêu, từ Kids, Teens đến Adults, IELTS/TOEIC. Hệ thống định hướng giúp học viên sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ trong môi trường thực hành, thay vì chỉ tiếp cận như một môn học trên lớp. Bên cạnh chương trình chính, Ocean Edu còn triển khai các lớp và hoạt động bổ trợ như lớp ngữ pháp trực tuyến với giáo viên Việt Nam và English Boost, nhằm giúp học viên củng cố kiến thức, rèn luyện nghe, nói, đọc, viết, đồng thời cải thiện phát âm, từ vựng, ngữ pháp và khả năng giao tiếp.

Trong bối cảnh học tiếng Anh thường cần được duy trì theo từng giai đoạn, việc có thêm phương án trả góp học phí giúp phụ huynh chủ động hơn khi cân nhắc lộ trình học cho con. Thay vì thanh toán toàn bộ học phí trong một lần, phụ huynh có thể phân bổ khoản chi theo các kỳ hạn phù hợp, đồng thời kết hợp với các ưu đãi học phí hiện có tại Ocean Edu theo điều kiện áp dụng.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Home Credit để thanh toán học phí tại Ocean Edu, với lựa chọn trả góp linh hoạt ngay tại điểm tư vấn.

Không chỉ dừng ở nhu cầu học tiếng Anh, Home Credit cũng triển khai chuỗi ưu đãi mùa tựu trường với thông điệp “Trợ lực tài chính - Tiếp sức tương lai”, nhằm đồng hành cùng khách hàng trước nhiều khoản chi phát sinh trong năm học mới.

Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận các chương trình trả góp điện tử, điện máy với lãi suất từ 0% tại các cửa hàng đối tác trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, Điện Máy XANH, CellphoneS, FPT Shop, Viettel Store cùng các đơn vị liên kết; trả góp xe máy với thủ tục chỉ cần CCCD tại các đối tác như VinFast, Honda và Yamaha; hoặc vay tiền mặt với hạn mức từ 5 và kỳ hạn linh hoạt đến 57 tháng, tùy theo nhu cầu và điều kiện áp dụng.

Trong khuôn khổ chuỗi ưu đãi, chương trình “Vòng xoay may mắn” có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng vay mua điện máy, điện tử, xe máy hoặc vay tiền mặt thành công, diễn ra đến hết ngày 30/9/2026 theo thể lệ chương trình.

Thông qua hợp tác Ocean Edu và các chương trình mùa tựu trường, Home Credit tiếp tục mở rộng giải pháp tài chính vào những nhu cầu thiết thực của gia đình. Với tinh thần “Tài Chính Số Tận Tâm”, doanh nghiệp hướng đến việc mang lại thêm lựa chọn thanh toán minh bạch, linh hoạt và có điều kiện áp dụng rõ ràng, giúp phụ huynh chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị cho năm học mới của con.