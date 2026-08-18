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Giáo dục

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TPHCM chi khoảng 288 tỷ đồng trang bị sách giáo khoa cho học sinh

Nguyễn Dũng

TPO - TPHCM chủ trương trang bị và cấp sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế ở tất cả các khối lớp và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký trong năm học 2026-2027, với kinh phí ước khoảng 288 tỷ đồng.

Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người học được thành phố triển khai trong quá trình chuẩn bị năm học mới. Bên cạnh sách giáo khoa, học sinh, sinh viên còn được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến của thành phố và miễn phí toàn bộ chi phí khám sức khỏe định kỳ đầu năm học.

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Phụ huynh ở TPHCM đi tìm mua sách cho con.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết một số đơn vị đã phản ánh nguy cơ chậm cung ứng sách giáo khoa lớp 10 và lớp 11. Ngành giáo dục xác định việc bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa là một trong những nhiệm vụ phải được theo dõi sát, hoàn thành trước ngày khai giảng.

Theo nguyên tắc “6 rõ” được thành phố đặt ra, công tác chuẩn bị khai giảng phải xác định rõ người thực hiện, nhiệm vụ, thời gian, trách nhiệm, sản phẩm và thẩm quyền. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về tiến độ hoàn thành phòng học, tuyển dụng và bố trí giáo viên, cung ứng sách giáo khoa, quản lý các khoản thu cũng như bảo đảm an toàn trường học và an toàn thực phẩm.

Ngoài chính sách hỗ trợ sách giáo khoa, áp lực cơ sở vật chất và nhân lực vẫn là những điểm nghẽn lớn trước năm học mới. Đến ngày 11/8, chiến dịch “150 ngày đêm” xây dựng 1.000 phòng học đã hoàn thành 43/53 dự án, đưa vào sử dụng 829 phòng học mới. Dù toàn thành phố đạt 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, nhiều khu vực đô thị hóa nhanh vẫn thiếu trường lớp.

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Số biên chế còn thiếu tại các phường, xã đã báo cáo là 219 vị trí, tập trung ở cấp THCS và các môn đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Sở GD&ĐT đã rà soát, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; năm trường mới thành lập được bổ sung 111 giáo viên và 10 nhân viên để vận hành từ đầu năm học.

Thời gian tới, thành phố yêu cầu hoàn tất tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên đứng lớp; bàn giao phòng học, cung ứng sách giáo khoa và khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, an toàn trường học trước ngày 5/9/2026. Các khoản thu đầu năm học phải được quản lý chặt chẽ và công khai.

Nguyễn Dũng
#TPHCM dự kiến chi 288 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa cho học sinh #TPHCM dự kiến chi 288 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa cho học sinh yếu thế #đảm bảo chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027 và các chính sách hỗ trợ khác #sách giáo khoa #TPHCM #học sinh #nghị quyết #giáo dục

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