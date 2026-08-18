Từ nỗi lo đến hành động: Xu hướng đầu tư cho giáo dục trực tuyến của phụ huynh thời đại 4.0

Sự phát triển của công nghệ mang đến nhiều lựa chọn học tập hơn cho học sinh. Nhưng khi việc học trực tuyến trở nên phổ biến, điều phụ huynh quan tâm nhất là liệu con có thực sự tiến bộ hay không. Đây cũng là những bài toán Uniclass lựa chọn để giải quyết khi xây dựng mô hình giáo dục trực tuyến.

Từ một lớp học online đến một mô hình giáo dục hoàn chỉnh

Giáo dục trực tuyến đang tạo điều kiện để học sinh tiếp cận chương trình học mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, đưa một lớp học lên môi trường online không đồng nghĩa với việc tạo ra một mô hình giáo dục hiệu quả.

Theo Uniclass, một chương trình học trực tuyến cần giải quyết đồng thời nhiều yếu tố: học sinh được học với ai, học theo phương pháp nào và quá trình tiến bộ được theo dõi ra sao.

Từ cách tiếp cận đó, Uniclass xây dựng mô hình giáo dục trực tuyến xoay quanh bốn yếu tố: đội ngũ giáo viên chất lượng, phương pháp Uni Leap, công nghệ AI hỗ trợ và lộ trình học tập cá nhân hóa.

Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập trong đó công nghệ không thay thế người thầy, mà hỗ trợ giáo viên hiểu học sinh tốt hơn và theo sát quá trình học tập.

Giáo viên chất lượng là nền tảng của lớp học trực tuyến

Một trong những yếu tố Uniclass tập trung đầu tư là đội ngũ giáo viên. Thay vì chỉ xây dựng thư viện bài giảng để học sinh tự học, mô hình Uniclass tổ chức các lớp học trực tuyến có giáo viên trực tiếp giảng dạy và tương tác với học sinh.

Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn từ các trường Tiểu học và THCS trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, có kinh nghiệm giảng dạy thực tế và trải qua chương trình đào tạo nội bộ trước khi đứng lớp.

Trong đó, cô Phạm Thị Oanh, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, từng có hơn 5 năm giảng dạy tại hệ thống các trường học tại Hà Nội và nhiều năm bồi dưỡng học sinh tham gia các sân chơi học thuật.

Ở bậc Tiểu học, cô Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm Trường Tiểu học Phenikaa với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, là một trong những giáo viên tham gia xây dựng và triển khai chương trình Tiếng Việt của Uniclass.

Theo ông Lê Tuấn Nghĩa, Tổng Giám đốc Uniclass, việc đầu tư vào đội ngũ giáo viên xuất phát từ quan điểm người thầy vẫn là yếu tố cốt lõi trong quá trình học tập.

“AI có thể hỗ trợ việc học, nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy. Điều tạo nên sự tiến bộ của học sinh vẫn là một giáo viên giỏi, có phương pháp và hiểu rõ từng em.”

Không chỉ dạy kiến thức, hướng đến cách học

Bên cạnh giáo viên, Uniclass phát triển phương pháp Uni Leap nhằm định hướng học sinh từ việc tiếp nhận kiến thức sang hiểu bản chất, biết vận dụng và từng bước hình thành năng lực tự học.

Theo phương pháp này, giáo viên không chỉ truyền đạt nội dung có sẵn mà đóng vai trò hướng dẫn học sinh suy nghĩ, đặt câu hỏi và tìm cách giải quyết vấn đề.

AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ giáo viên theo dõi tiến trình học tập, nhận diện điểm mạnh, những nội dung cần cải thiện và hỗ trợ điều chỉnh lộ trình.

Thay vì áp dụng một cách học giống nhau cho tất cả học sinh, dữ liệu từ quá trình học được sử dụng để có thêm cơ sở cá nhân hóa việc học theo năng lực và tiến độ của từng em.

Công nghệ để hỗ trợ người thầy, cá nhân hóa việc học

Theo ông Lê Tuấn Nghĩa, công nghệ trong mô hình Uniclass không được đặt ở vị trí trung tâm một cách độc lập.

“Chúng tôi không hướng tới việc tạo ra một nền tảng có thật nhiều tính năng. Điều quan trọng là giáo viên, phương pháp và công nghệ phải phối hợp với nhau để tạo ra một quá trình học tập hiệu quả cho học sinh.”

Vì vậy, bên cạnh lớp học trực tuyến với giáo viên, Uniclass tích hợp các công cụ AI nhằm hỗ trợ theo dõi tiến trình học tập và cung cấp dữ liệu để giáo viên có thêm cơ sở đồng hành với từng học sinh.

Mô hình này hướng tới một vấn đề phụ huynh thường quan tâm khi cho con học online: làm thế nào để việc học không dừng lại ở việc “tham gia lớp”, mà thực sự tạo ra sự tiến bộ.

Từ nhu cầu của phụ huynh đến mô hình giáo dục trực tuyến

Với phụ huynh, lựa chọn một chương trình học trực tuyến ngày càng không chỉ nằm ở sự thuận tiện hay tiết kiệm thời gian di chuyển. Quan trọng hơn là chất lượng đào tạo mà con nhận được sau mỗi buổi học.

Đó cũng là hướng Uniclass lựa chọn: đưa giáo viên chất lượng đến gần học sinh hơn thông qua công nghệ, xây dựng phương pháp học thống nhất và sử dụng AI để hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học tập.

Theo Uniclass, khi các yếu tố này được kết hợp trong cùng một mô hình, lớp học trực tuyến không còn đơn thuần là hình thức học từ xa, mà trở thành môi trường học tập có khả năng theo sát học sinh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng em.

Từ đó, đầu tư cho giáo dục trực tuyến không chỉ là lựa chọn một nền tảng để con học tại nhà, mà là lựa chọn một mô hình giáo dục với người thầy, phương pháp và công nghệ cùng hướng đến một mục tiêu: giúp học sinh học hiệu quả và tiến bộ bền vững.