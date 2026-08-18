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Ngày mai công bố điểm thi tốt nghiệp của học sinh Chuyên Tuyên Quang

Nghiêm Huê

TPO - 8h00 ngày mai, 19/8, những thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2 tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ biết điểm. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và công bố kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 20/8.

Thực hiện Công văn 5157 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức thi lại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang sẽ chính thức công bố điểm thi đợt 2 cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào 8h ngày 19/8. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và công bố kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 20/8.

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Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 326 thí sinh đăng kí thi lại đợt này, trong đó môn Ngữ văn có 324 thí sinh. Ở các môn thi tự chọn, 100% thí sinh đăng kí đều tham gia dự thi. So với đợt 1, có 2 thí sinh tự do (hiện đang học đại học) bỏ thi.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, toàn bộ hồ sơ đăng kí nguyện vọng của thí sinh tại điểm thi này vẫn được lưu giữ trọn vẹn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Ngay khi kết quả thi hợp lệ được cơ quan thẩm quyền sẽ cập nhật lên hệ thống, hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được xử lí riêng về mặt kĩ thuật theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh thi lại vẫn áp dụng chung điều kiện dự tuyển, tiêu chí, điểm trúng tuyển và các yêu cầu chương trình như đợt thi thứ nhất. Phương án xử lí bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển đã xác lập của những thí sinh khác.

Về trách nhiệm của các trường đại học, các cơ sở đào tạo có tên trong nguyện vọng của thí sinh có trách nhiệm bảo lưu dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện quy trình tuyển sinh thống nhất theo quy định hiện hành.

Sau khi có điểm thi lại, thí sinh tự đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn đã công bố của các trường đại học để xác định kết quả trúng tuyển. Nếu đạt điểm chuẩn, các trường sẽ tiến hành xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em. Hướng xử lí tiếp theo sẽ được cơ quan chức năng công bố sau khi có kết luận điều tra chính thức từ cơ quan an ninh.

Nghiêm Huê
#Chuyên Tuyên Quang #Thi lần 2 #Bộ GD&ĐT #thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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