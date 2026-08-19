Đại học Thái Nguyên muốn mở thêm cơ sở đào tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo tại Lào Cai

TPO - Chiều 18/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai, ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tiếp xã giao và trao đổi với đoàn công tác Đại học Thái Nguyên do PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Đại học Thái Nguyên đến thăm, làm việc tại Lào Cai; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tỉnh đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, đất đai, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế cửa khẩu, thương mại...

Quang cảnh buổi chào xã giao. Ảnh: Phan Tuấn.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực sau đào tạo thường có xu hướng tìm đến các trung tâm lớn để học tập, làm việc, dẫn đến tình trạng địa phương thiếu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Từ thực tế đó, ông Dương Quốc Huy mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Lào Cai trong đào tạo nguồn nhân lực; tạo điều kiện để con em các dân tộc, nhất là học sinh, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm cơ hội được học tập, đào tạo bài bản và trở về địa phương công tác, cống hiến.

Ông Dương Quốc Huy cho rằng, với vị trí của Lào Cai sau hợp nhất, việc tăng cường hoạt động đào tạo tại tỉnh không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người học ở các tỉnh lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai﻿ Dương Quốc Huy tiếp xã giao lãnh đạo Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Phan Tuấn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Đại học Thái Nguyên nghiên cứu, khảo sát khả năng mở rộng hoạt động đào tạo, bố trí một cơ sở tại khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất và phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan để nhà trường nghiên cứu, triển khai.

Trao đổi tại buổi tiếp, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết quan hệ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Lào Cai đã được triển khai trong nhiều năm, đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (ở thành phố Lào Cai cũ - PV) là một mô hình hợp tác tiêu biểu.

Trên nền tảng đó, Đại học Thái Nguyên mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh theo hướng thiết thực, lâu dài, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy và PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Đại học Thái Nguyên cũng mong muốn nghiên cứu đưa một cơ sở đào tạo về khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai hiện nay (thành phố Yên Bái cũ - PV), mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên trong tỉnh và các địa phương lân cận, góp phần tăng cường kết nối đào tạo trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, nhà trường đề xuất nghiên cứu đặt Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, nhằm kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ, đội ngũ giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp; hỗ trợ địa phương phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nhà trường cũng mong muốn phối hợp với tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp và những lĩnh vực Lào Cai có nhu cầu; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu thực tế của địa phương.

Đại học Thái Nguyên sẵn sàng phát huy nguồn lực về đội ngũ chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cơ sở nghiên cứu để tham gia giải quyết một số vấn đề thực tiễn của tỉnh, trong đó có khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu đất đai và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Dương Quốc Huy đánh giá cao các đề xuất của Đại học Thái Nguyên, khẳng định tỉnh Lào Cai sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường khảo sát, nghiên cứu các phương án mở rộng hoạt động tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục đồng hành với Lào Cai, tập trung vào những lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu về nhân lực; tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.