Swinburne Vietnam khai trương không gian đổi mới sáng tạo

Qualcomm x Arduino Innovation Lab được đặt tại Swinburne Vietnam, số 80 Duy Tân, Hà Nội, tạo thêm không gian để sinh viên nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm ứng dụng AI, thiết bị thông minh và robot.

Được thiết kế như một không gian học tập và đổi mới sáng tạo kết nối, phòng Lab sẽ hỗ trợ các hoạt động đào tạo, thử nghiệm và phát triển dự án trong các lĩnh vực bao gồm Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, AIoT, robot và tự động hóa thông minh. Không gian này cho phép sinh viên vươn ra ngoài phạm vi lý thuyết thông qua việc chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp công nghệ trong thế giới thực.

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm Technologies kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand và Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software tham gia sự kiện khai trương Qualcomm x Arduino Innovation Lab.

Qualcomm x Arduino Innovation Lab được phát triển với sự hỗ trợ từ các đối tác công nghệ Qualcomm và Arduino, kết hợp giữa nền tảng học thuật với việc tiếp cận các nền tảng, công cụ và nguồn tài nguyên công nghệ bám sát thực tiễn ngành. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường nơi sinh viên có thể khám phá các công nghệ mới, tăng cường kỹ năng thực hành và cọ xát với các quy trình đổi mới sáng tạo thực tế.

Sự đồng hành của FPT Software cũng làm củng cố thêm mối liên kết giữa môi trường học thuật và doanh nghiệp, thông qua việc mang đến những chuyên môn triển khai thực tiễn cùng những góc nhìn sâu sắc về các thách thức công nghệ đương đại cũng như ứng dụng trong kinh doanh.

Học tập thông qua thực hành

Phòng Lab được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ hành trình phát triển công nghệ, từ lên ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện. Sinh viên và các nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội thử nghiệm trên các nền tảng công nghệ, phát triển những dự án thực tế, và hiểu sâu hơn về cách thức biến những ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp hữu dụng.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, Giám đốc Swinburne Vietnam, Tập đoàn FPT chia sẻ:

"Chúng tôi không xem hợp tác doanh nghiệp là một hoạt động bên lề của giáo dục. Đó là cách để chương trình học luôn song hành với những gì ngành công nghệ thông tin đang cần," TS. Hoàng Việt Hà nhấn mạnh. "Thông qua các đối tác như Qualcomm, Swinburne Vietnam mong muốn đưa sinh viên đến gần hơn với chuẩn năng lực thực tế của doanh nghiệp, tạo ra những kết nối có giá trị cho cả người học lẫn hệ sinh thái công nghệ."

Ảnh: Qualcomm và Swinburne Vietnam chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Sự hợp tác này thể hiện định hướng chiến lược trong việc mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp và trường học trên cơ sở lợi ích đôi bên. Nhà trường hướng tới việc gắn kết chặt chẽ chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên không chỉ tốt nghiệp với nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn có khả năng thích ứng, kỹ năng hợp tác và sẵn sàng hoà nhập vào một môi trường công nghệ đang thay đổi từng ngày.