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Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, một xã ghi nhận 21 ca mắc

Hoài Nam

TPO - Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), khi địa phương vừa ghi nhận thêm một ổ dịch mới với 8 ca mắc, nâng tổng số ca trên địa bàn lên 21 trường hợp.

Ngày 19/8, CDC Hà Tĩnh cho biết, xã Kỳ Hoa vừa ghi nhận thêm một ổ dịch sốt xuất huyết tại khu vực giáp ranh giữa thôn Văn Miếu và Trung Thượng, với 8 ca mắc. Tính đến nay, toàn xã ghi nhận 21 ca sốt xuất huyết.

Trước đó, ngày 7/8, tại thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết với 5 ca mắc. Đến nay, số ca tại ổ dịch này tăng lên 9 trường hợp. Ngoài ra, địa phương ghi nhận 4 ca mắc rải rác và 8 ca tại ổ dịch mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn lên 21 trường hợp.

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Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh giám sát bọ gậy sốt xuất huyết tại xã Kỳ Hoa. (Ảnh CDC Hà Tĩnh)

Qua kiểm tra, CDC Hà Tĩnh nhận định khu vực xuất hiện ổ dịch có mật độ dân cư đông, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, còn nhiều phế thải và vật dụng chứa nước chưa được xử lý, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển.

CDC Hà Tĩnh đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy; tổ chức phun hóa chất bao vây, dập dịch. Trước mắt, CDC hỗ trợ xã Kỳ Hoa 19 lít hóa chất diệt muỗi và cử cán bộ hướng dẫn chuyên môn.

Ngành y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm ca mắc trong thời gian tới, đề nghị người dân chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước để phòng bệnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp #Sốt xuất huyết #Kỳ Hoa #Một xã có 21 ca mắc sốt xuất huyết

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