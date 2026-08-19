Thí sinh chuyên Tuyên Quang đạt bao nhiêu điểm ở các tổ hợp?

TPO - Kết quả thi các môn cho thấy, thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có mức điểm theo tổ hợp cao nhất là 26,75 điểm.

Sáng nay (19/8), Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tất cả các môn của hơn 300 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Quang trong đợt thi lại lần 2 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Nhìn chung, điểm trung bình tất cả các môn thi lần này đều giảm so với lần 1. Giảm mạnh nhất là môn Toán, từ 9,6 xuống còn 6,24.

Nhiều người quan tâm, với kết quả thi lần hai, điểm thi theo các khối xét tuyển ĐH sẽ như thế nào?

Căn cứ vào kết quả điểm thi, tính theo các khối truyền thống như A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh), mức điểm cao nhất thí sinh đạt được là 26,75.

Mức điểm này thuộc khối A00 gồm Toán, Vật lý, Hóa học. Trong đó, chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt tổng điểm này. Điểm riêng từng môn gồm: Toán 8,5 điểm, Vật lý 8,5 và Hóa học 9,75 điểm.

Ngoài ra, có 15 thí sinh đạt từ mức 24 trở lên, chiếm 24.2% số thí sinh dự thi khối này; 29 thí sinh đạt mức điểm từ 21- 24 và 14 em đạt mức điểm từ 18 - 21.

Tổ hợp DO1 (Toán, Văn, Anh), mức điểm trung bình là 18,85.

Với mức điểm trung bình 18,85 ở tổ hợp D01, nghĩa là mỗi môn thí sinh chỉ đạt mức điểm 6,28.

Thí sinh có mức điểm cao nhất là 25,75 điểm, gồm Toán 8,5, Ngữ văn 9,5 và Ngoại ngữ 7,75 điểm. Xếp sau là hai thí sinh lần lượt đạt 24,5 và 24 điểm. Có 67 thí sinh đạt trên 20 điểm ở khối này.

Tổ hợp A01 có điểm trung bình thấp nhất

Tổ hợp C00 có điểm trung bình thấp, mức 19,67. Với điểm này, trung bình mỗi môn, thí sinh đạt khoảng 6,55 điểm.

Mức điểm cao nhất thí sinh đạt được là 23.60 điểm gồm: Ngữ văn 8.25; Sử 7.6; Địa 7.75

Nhưng thấp nhất là tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) với mức điểm 18,34.

Mức điểm cao nhất thí sinh đạt được đối với tổ hợp A01 trong đợt thi này là 24, trong đó môn Toán 9,5, môn Lý 9,25 và môn Ngoại ngữ 5,25 điểm. Có hai thí sinh khác lần lượt đạt 23,75 và 23,25 điểm.

Theo kế hoạch, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện các bước xét tuyển tiếp theo đối với hồ sơ đã đăng kí nguyện vọng của thí sinh theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, riêng với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hồ sơ đăng ký nguyện vọng của các em vẫn được hệ thống lưu giữ, nhưng được chuyển sang trạng thái “đóng băng”, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5 - 10/8.

Cũng theo GS Nguyễn Tiến Thảo, khi có kết quả thi lần hai, những thí sinh này nếu đủ điều kiện sẽ được xét tuyển theo những nguyện vọng đã đăng kí trước đó nếu đáp ứng yêu cầu về điểm sàn của Bộ GD&ĐT và các trường.

Tuy nhiên, sau này có kết luận của cơ quan điều tra, nếu thí sinh có vi phạm trong vụ gian lận tại kì thi đợt 1 sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật và quy chế thi.