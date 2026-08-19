Điểm Toán học sinh Chuyên Tuyên Quang: Không có bài thi đạt điểm 10

TPO - Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT đợt thi lại của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Môn Toán lần này thấp hơn rất nhiều so với trước, điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt được mức điểm này.

Kết quả thi môn Toán của hơn 300 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ở lần thi lại thấp hơn rất nhiều so với lần thi hồi tháng 6.

Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có 326 thí sinh dự thi, điểm trung bình dừng lại ở mức 6,24, thấp hơn lần 1 là 3,36 điểm.

Điểm trung bình theo từng lớp

Tỉ lệ học sinh đạt điểm 8 trở lên chỉ chiếm 12,9%, tương đương 42 em đạt được mức điểm này. Điều đáng nói, chỉ có một học sinh đạt mức điểm 9,5, không có em nào đạt điểm 10

Ở chiều ngược lại, có tới 58 bài thi dưới 5 điểm, chiếm tỉ lệ 17,8%.

Thí sinh dự đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang hôm 14 -15/8. (ảnh: Thành Đạt)

Trong đợt thi 11 - 12/6, môn Toán, Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm 45%.

Điểm 9,75 Toán có 170 em đạt được, chiếm 53%.

Ngoài ra, nhiều thí sinh cũng đạt mức điểm cao chót vót. Cụ thể, có 254 em đạt mức điểm từ 9,5; 269 em đạt được mức điểm 9,25; có 269 em đạt mức điểm 9…

Điểm trung bình môn Toán của học sinh chuyên Tuyên Quang đạt mức cao kỷ lục, khoảng 9,6 điểm, vượt xa tất cả các trường chuyên khác trên toàn quốc, đứng thứ nhất.

Điểm Toán của học sinh THPT Chuyên Tuyên Quang trong lần thi tháng 6/2026.

Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện, kết quả bất thường kể trên là do gian lận thi nên Bộ GD&ĐT đã quyết định hủy toàn bộ điểm thi hồi tháng 6. Hơn 300 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đã thi lại tốt nghiệp ngày 14 - 15/8 vừa qua để lấy kết quả xét tuyển ĐH.