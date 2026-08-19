Hơn 500 thiếu nhi Bắc Ninh khép lại mùa hè bằng những trải nghiệm đáng nhớ

Hơn 500 lượt thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu cùng hàng loạt sân chơi, chương trình trải nghiệm tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích và giàu kỹ năng.

Mùa hè nhiều màu sắc

Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức chương trình tổng kết các hoạt động hè năm 2026, khép lại hành trình mùa hè với nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi.

Thay vì chỉ tập trung vào các lớp năng khiếu truyền thống, hè năm nay, trung tâm mở rộng hoạt động theo hướng kết hợp nghệ thuật, thể thao, giáo dục kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Qua đó, các em có thêm không gian vui chơi, khám phá sở trường và rèn luyện sự tự tin.

Các học viên nhận quà tại chương trình tổng kết các hoạt động hè năm 2026.

Trong mùa hè, hơn 20 lớp với trên 20 bộ môn được tổ chức, thu hút hơn 500 lượt thiếu nhi tham gia. Ở nhóm nghệ thuật - năng khiếu, các em được làm quen với mỹ thuật, múa, Dancekid, Dân ca Quan họ, thanh nhạc, piano, guitar, nhảy hiện đại...

Các lớp thể thao như võ cổ truyền, Taekwondo, Karatedo, bơi giúp thiếu nhi tăng cường thể chất, rèn luyện sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật.

Bên cạnh đó, các lớp kỹ năng sống, dẫn chương trình, cờ vua, tiếng Anh, rèn chữ đẹp, toán tư duy, robot... góp phần phát triển tư duy, khả năng giao tiếp và kỹ năng xã hội cho các em.

Từ những nét vẽ đầu tiên, hợp âm trên phím đàn đến những động tác võ thuật dứt khoát, mỗi lớp học đều trở thành một không gian để thiếu nhi được thử sức và khám phá khả năng của chính mình.

Rời lớp học, bước vào trải nghiệm

Điểm nhấn của mùa hè 2026 là những trải nghiệm vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học. Các chương trình Trại hè bán trú, Học kỳ trong quân đội, Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy... đưa thiếu nhi đến gần hơn với môi trường thực tế.

Tại đây, các em được rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự lập; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Những trải nghiệm ấy giúp kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian vui chơi mà còn trở thành hành trình học hỏi. Các em được vận động, giao tiếp, giải quyết tình huống và làm quen với những kỹ năng có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Song song với các lớp học, Trung tâm tổ chức nhiều sân chơi văn hóa, nghệ thuật như chương trình tìm kiếm tài năng nhí, “Tiếng hát họa mi”, “Tiếng hát măng non Quan họ”, liên hoan các nhóm nhảy...

Dân ca Quan họ được đưa đến gần hơn với thiếu nhi qua các hoạt động năng khiếu hè.

Đây cũng là dịp để các em bước lên sân khấu, vượt qua sự rụt rè, giao lưu với bạn bè và tự tin thể hiện năng khiếu. Dân ca Quan họ tiếp tục là một điểm nhấn trong các hoạt động hè, đưa những làn điệu truyền thống đến gần hơn với thiếu nhi bằng hình thức sinh động, phù hợp với lứa tuổi.

Không chỉ hoạt động tại địa phương, trung tâm còn tạo điều kiện để thiếu nhi Bắc Ninh tham gia các sân chơi cấp khu vực và toàn quốc như Festival Thiếu nhi toàn quốc và Liên hoan “Tiếng khèn Đội ta” khu vực phía Bắc.

Qua những sân chơi này, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng và giới thiệu hình ảnh thiếu nhi Bắc Ninh năng động, tự tin, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.

Tại chương trình tổng kết, các học viên lần lượt mang đến những tiết mục võ thuật, múa, nhảy hiện đại, biểu diễn nhạc cụ, thanh nhạc và Dân ca Quan họ. Từ những động tác võ mạnh mẽ đến những làn điệu Quan họ đằm thắm, sân khấu trở thành nơi các em nhìn lại thành quả sau một mùa hè tập luyện.

Những phần quà được trao cho các học viên như một lời động viên, ghi nhận nỗ lực của các em trong suốt kỳ nghỉ hè. Các hoạt động hè năm 2026 không chỉ mang đến sân chơi trong những ngày học sinh tạm rời ghế nhà trường mà còn hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường để trẻ em được vận động, trải nghiệm, khám phá sở trường và hình thành những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.