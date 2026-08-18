Meta đối mặt vụ kiện 1.400 tỷ USD

Bốn bang tại Mỹ đã khởi động phiên tòa liên bang nhằm yêu cầu tập đoàn Meta bồi thường khoản tiền khổng lồ vì cho rằng công ty này không trung thực với công chúng về những tác hại của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Từ ngày 17/8, phiên tòa xét xử tại Oakland, bang California đã chính thức khởi động với sự tham gia của các bang gồm California, Colorado, Kentucky và New Jersey. Các bang này yêu cầu mức bồi thường lên tới 1.400 tỷ USD, con số gần tương đương với giá trị vốn hóa 1.500 tỷ USD của tập đoàn Meta.

Đại diện tư pháp bang California Rob Bonta cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế Facebook và Instagram để tối đa hóa lợi nhuận thông qua các tính năng gây nghiện. Ông Rob Bonta khẳng định công ty đã lừa dối công chúng về mức độ nghiêm trọng của những rủi ro đối với sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em. Theo ông Rob Bonta, những hành vi này đã trực tiếp gây ra tổn hại nặng nề cho thanh thiếu niên trong khi doanh nghiệp vẫn ưu tiên lợi ích tài chính lên hàng đầu.

Phía tập đoàn Meta lập luận rằng họ đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ người dùng trẻ tuổi khỏi các nguy cơ trực tuyến, chẳng hạn như hạn chế tin nhắn trực tiếp từ người lạ. Đại diện công ty cho biết họ đã thêm các tính năng nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi và cho phép thiết lập giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng mỗi ngày. Meta cho rằng việc giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần là một thách thức văn hóa phức tạp mà các vụ kiện pháp lý khó có thể xử lý triệt để.

Bên cạnh vụ kiện tại California, Meta cũng đang phải đối mặt với hàng ngàn khiếu nại khác tại các tòa án bang và liên bang tại Mỹ. Trong tháng 8/2026, một thẩm phán tại New Mexico đã ra lệnh cho Meta phải chi 567 triệu USD để giải quyết các khiếu nại về phiền toái công cộng do nền tảng này gây ra.

Trước đó, vào mùa xuân năm nay, một bồi thẩm đoàn tại bang này cũng đã áp mức phạt 375 triệu USD vì các cáo buộc lừa dối người dùng về tính an toàn của nền tảng. Vào tháng 5/2026, Meta cũng đã chấp nhận chi trả 9 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện với một học khu tại bang Kentucky.

Các cuộc tấn công pháp lý này được đánh giá là đang mô phỏng lại chiến dịch chống lại các tập đoàn thuốc lá trước đây nhằm gây áp lực buộc Meta phải đưa ra các khoản dàn xếp tài chính lớn. Các bang cho rằng Meta đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em năm 1998 (COPPA) khi không kiểm soát hiệu quả việc trẻ em khai gian tuổi để tạo tài khoản.

Dù vậy, một số ý kiến lo ngại các vụ kiện này thực chất là công cụ để giới chính trị gia thể hiện sự quan tâm đến trẻ em trong khi những luật sư mới là những người hưởng lợi chính từ các khoản bồi thường khổng lồ.