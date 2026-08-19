'Kính AR hỗ trợ người khiếm thính' giành giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp SURF 2026

TPO - Dự án Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng xuất sắc giành giải Nhất bảng Sinh viên Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng - SURF 2026.

Sáng 19/8, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2026.

Dự án Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ người khiếm thính giành giải nhất bảng sinh viên - Cuộc thi khởi nghiệp SURF 2026. Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, cuộc thi lần đầu được tổ chức với 2 bảng thi độc lập gồm: bảng doanh nghiệp và bảng sinh viên, mở rộng đối tượng tham gia, tạo sân chơi phù hợp cho các dự án ở từng giai đoạn phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và cả nước.

Theo đó, ở bảng sinh viên, dự án Kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính của nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.

Theo bạn Võ Nguyễn Đại Hiếu (Trưởng nhóm dự án), dự án là một hệ sinh thái với 3 trục chính gồm: sản phẩm kính thực tế ảo, tiện ích mở rộng tích hợp vào website để chuyển từ âm thanh sang thủ ngữ cho người khiếm thính và ứng dụng hội họp trực tuyến Sign Meeting.

Ứng dụng này hỗ trợ người khiếm thính thực hiện các cuộc họp trực tuyến, tích hợp AI để chuyển đổi từ âm thanh sang thủ ngữ và ngược lại. Trong quá trình phát triển dự án, nhóm đã thực hiện khảo sát tại nhiều địa điểm và thử nghiệm sản phẩm tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ người điếc miền Trung và nhận được phản hồi tích cực từ người khiếm thính.

Dự án xử lý rác tuần hoàn giành giải Nhất bảng doanh nghiệp.

“Việc giành giải nhất tại cuộc thi sẽ là động lực để nhóm tiếp tục theo đuổi và phát triển dự án. Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia và có cơ hội được gặp gỡ, kết nối với các nhà đầu tư để có thể thương mại hóa sản phẩm”, Hiếu nói.

Đối với bảng doanh nghiệp, dự án Circular BioEnergy - Xử lý rác tuần hoàn xuất sắc đạt giải Nhất. Dự án MECHIVA - Nền tảng tự động hóa và tối ưu Marketing ứng dụng AI cho doanh nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới đạt giải nhì. Giải ba thuộc về dự án Bà Ba Hội - Đổi mới giá trị nông sản Việt bằng công nghệ.

Bên cạnh tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển, cuộc thi khởi nghiệp SURF 2026 tạo môi trường kết nối giữa start-up với các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Cuộc thi năm nay thu hút khoảng 150 dự án khởi nghiệp tranh tài.

Theo bà Lê Thị Thục - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, trong năm đầu tiên được tổ chức theo 2 bảng thi độc lập, cuộc thi đã thu hút khoảng 150 dự án khởi nghiệp trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, môi trường, giáo dục, năng lượng, công nghệ tài chính, Blockchain…

Các dự án được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, tập trung vào tính đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, tiềm năng phát triển, mô hình kinh doanh, năng lực đội ngũ và khả năng huy động nguồn lực và kỹ năng thuyết trình.

“Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện và ươm tạo những dự án khởi nghiệp tiềm năng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp tiếp cận mạng lưới chuyên gia, cố vấn, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; đồng thời, hình thành lực lượng doanh nhân trẻ, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương”, bà Thục nói.