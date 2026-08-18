Khi nào iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt?

TPO - Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục chia sẻ phần lớn nền tảng phần cứng, nhưng Apple có thể nới rộng khoảng cách giữa hai phiên bản, đặc biệt ở dung lượng pin.

Theo dữ liệu được cho là từ hồ sơ quản lý tại Trung Quốc, iPhone 18 Pro có pin 4.288 mAh ở phiên bản eSIM, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 5.567 mAh. Nếu chính xác, dung lượng pin của bản Pro Max tăng gần 10% so với iPhone 17 Pro Max, trong khi iPhone 18 Pro chỉ nhích nhẹ so với thế hệ trước.

Đây có thể là khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai mẫu máy. iPhone 18 Pro Max không chỉ có viên pin lớn hơn mà còn được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro và modem C2 mới, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng.

Đổi lại, bản Pro Max nhiều khả năng tiếp tục lớn và nặng hơn. Với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài, lợi thế về thời lượng pin có thể đáng giá; trong khi iPhone 18 Pro phù hợp hơn với người muốn một thiết bị cao cấp nhưng gọn và dễ cầm hơn.

Camera: khoảng cách chưa chắc lớn như tin đồn

Camera cũng được kỳ vọng là điểm nâng cấp quan trọng trên thế hệ iPhone Pro mới. Nhiều nguồn tin cho rằng camera chính 48 MP trên cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị khẩu độ biến thiên, lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Công nghệ này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, qua đó hỗ trợ chụp ảnh, quay video trong nhiều điều kiện ánh sáng và kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Một số thông tin rò rỉ còn cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng cảm biến chính Sony IMX905. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin chưa được Apple xác nhận và cần thêm nguồn độc lập để kiểm chứng.

Như vậy, nếu các tin đồn hiện nay chính xác, sự khác biệt giữa iPhone 18 Pro và Pro Max có thể tập trung nhiều hơn vào kích thước, trọng lượng và thời lượng pin, thay vì một hệ thống camera hoàn toàn khác biệt. Tài liệu rò rỉ trước đó từng cho rằng khẩu độ biến thiên có thể chỉ dành cho Pro Max, nhưng các nguồn mới hơn lại nghiêng về khả năng tính năng này xuất hiện trên cả hai phiên bản.

Khi nào iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt?

Apple chưa công bố lịch chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện nghiêng về khả năng hãng tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9/2026. Mark Gurman từng đưa ra hai khả năng là ngày 8/9 hoặc 9/9; trong đó ngày 9/9 đang được đánh giá đáng chú ý hơn do ngày 7/9 rơi vào kỳ nghỉ Labor Day tại Mỹ.

Một số dự đoán mới nhất cũng nghiêng về ngày 9/9/2026, với khả năng mở đặt trước vào ngày 11 hoặc 12/9 và bán chính thức khoảng ngày 18/9. Tuy nhiên, toàn bộ các mốc này vẫn chỉ là dự đoán cho đến khi Apple công bố lịch sự kiện.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và Pro Max có thể không ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 tiêu chuẩn. Một số báo cáo cho rằng Apple sẽ áp dụng chiến lược ra mắt theo từng giai đoạn, đưa các mẫu cao cấp cùng iPhone màn hình gập lên sân khấu vào tháng 9, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được đẩy sang năm 2027.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ là phiên bản có màn hình lớn hơn. Lợi thế về pin có thể trở thành lý do thuyết phục nhất để người dùng chi thêm tiền, trong khi iPhone 18 Pro tiếp tục hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng cao cấp, camera và khả năng sử dụng linh hoạt hằng ngày.