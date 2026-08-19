Khởi tố đối tượng tội hiếp dâm một Việt kiều Mỹ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm một cô gái quốc tịch Hoa Kỳ.

Chiều 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị tiếp nhận tố giác của chị T. ( quốc tịch Hoa Kỳ, đang lưu trú tại Hà Nội) về việc chị bị Nguyễn Minh Hiếu hiếp dâm mình vào ngày 5/7 tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, ở thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Dãy căn hộ ký hiệu SK, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BPNVN

Sau khi tiếp nhận tố giác, dù thời điểm xảy ra vụ việc đã hơn 10 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương làm việc với người tố giác, những người biết việc và các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo vụ việc nhằm cung cấp thông tin chính xác, giúp các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu đúng bản chất vụ án, đồng thời đề nghị không tin, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.