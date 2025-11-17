Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị khởi tố vì đưa bạn gái 12 tuổi vào khách sạn

Chúc Trí - Tấn Minh
TPO - Ngày 17/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ngụ xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2025, thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, cháu T.N.K.M (12 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, Đồng Tháp) kết bạn và trò chuyện với Nguyễn Tuấn Anh. Qua thời gian nhắn tin qua lại, giữa Tuấn Anh và M. nảy sinh tình cảm yêu đương.

z7230384540209-5a16f5c4650d76ee7d3e9ec01023c74f.jpg
Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 27/6/2025, Tuấn Anh lái ô tô 7 chỗ đến chở M. đi chơi, sau đó cả hai đến một khách sạn trên địa bàn phường Gò Công (Đồng Tháp) và có quan hệ tình dục. Trên đường đưa M. về nhà, giữa Tuấn Anh và M. tiếp tục quan hệ tình dục trên xe ô tô lần nữa.

Sau đó, gia đình cháu M. phát hiện sự việc và trình báo Công an.

Qua làm việc, Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chúc Trí - Tấn Minh
#Đồng Tháp #tình dục #bắt quả tang #trẻ em #xâm hại

