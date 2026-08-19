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Pháp luật

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Nhóm người bị bắt khi chơi bài ăn tiền trong căn nhà 2 tầng

Phạm Trường

TPO - Ập vào 2 tầng của căn nhà ở Thanh Hóa, cảnh sát bắt giữ hai nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức bài phỏm, thu giữ hơn 200 triệu đồng trên chiếu bạc.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Tân Ninh triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài phỏm, bắt 10 đối tượng.

Theo công an, vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại căn nhà của Tào Quang Sơn (SN 1968, trú thôn Cổ Định, xã Tân Ninh).

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Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Ập vào khu vực tầng 1 ngôi nhà, công an bắt giữ Vũ Đình Hải (SN 1977, trú xã Tân Ninh) và Lê Đình Nam (SN 1974, trú xã Tân Ninh) đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài phỏm. Tại chiếu bạc, cảnh sát thu giữ 27,7 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Tại khu vực tầng 2 ngôi nhà, công an bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Tào Quang Sơn; Lê Đình Võ (SN 1990, trú xã Thọ Phú); Lê Xuân Hòa (SN 1983, trú xã Thường Xuân) và Lê Thị Thủy (SN 1972, trú xã An Nông). Trên chiếu bạc, lực lượng thu giữ 180 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát xác định Nguyễn Đình Văn (SN 1982, trú xã Đồng Tiến); Doãn Hồng Thanh (SN 1977); Nguyễn Văn Hưng (SN 1978) và Hứa Viết Việt (SN 1977, cùng trú xã Tân Ninh) có hành vi tham gia đánh bạc trong đường dây này.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời tạm giữ 10 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Phạm Trường
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