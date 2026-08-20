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Điểm dừng chân ‘0 đồng’ của công nhân, người lao động Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Với vài chiếc võng, bàn ghế, nước uống và wifi miễn phí, Điểm dừng chân công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đang trở thành nơi nghỉ ngơi quen thuộc của nhiều công nhân, người lao động trong giờ nghỉ trưa.

Điểm dừng chân ‘0 đồng’ của công nhân Đà Nẵng. Video: Giang Thanh

12 giờ trưa, khi nhiều phân xưởng trong Khu công nghiệp Hòa Khánh bước vào giờ tan ca, anh Nguyễn Thế Lộc (công nhân Công ty TNHH MTV Quang Huy Lộc) lại chạy xe đến Điểm dừng chân công nhân để nghỉ ngơi.

Chỉ sau vài phút, chiếc võng được mắc lên. Bên cạnh, một số công nhân khác cũng tranh thủ ăn trưa, uống nước, ngồi trò chuyện hoặc nằm nghỉ trước khi quay lại làm việc.

Đang làm công việc bảo dưỡng máy móc trong một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, trước đây, những khoảng trống trên vỉa hè hoặc gốc cây khuôn viên nhà máy thường là nơi anh Lộc và đồng nghiệp nghỉ trưa.

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Sau giờ tan ca, nhiều công nhân, người lao động tìm đến Điểm dừng chân trong Khu công nghiệp Hòa Khánh để nghỉ ngơi. Ảnh: Giang Thanh

“Tôi ở Đại Lộc, mỗi ngày đều đi về khoảng 70 - 80 km để tiết kiệm chi phí thuê trọ. Đợt này, công ty đang làm dự án ở đây nên buổi trưa anh em thường tranh thủ bất kỳ chỗ nào râm mát để nghỉ ngơi, ngả lưng trước khi vào ca chiều”, anh Lộc kể.

Khoảng một tuần trước, anh biết đến địa điểm này. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của anh và các đồng nghiệp vào mỗi buổi trưa. “Trưa nào tôi cũng ghé qua đây nghỉ. Tôi mong mô hình này có thể được nhân rộng để người lao động có thêm chỗ nghỉ ngơi vào buổi trưa hoặc lúc chờ vào ca”, anh Lộc nói.

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Hơn 1 tuần nay, anh Nguyễn Thế Lộc (bìa trái) có chỗ ngủ trưa mát mẻ, an toàn.

Mắc chiếc võng bên cạnh, anh Lê Tự Bình (phường An Thắng, TP. Đà Nẵng) cũng tranh thủ ngả lưng, lướt điện thoại và nghỉ ngơi trước khi trở lại làm việc. Do nơi làm việc cách nhà khá xa nên anh thường ở lại buổi trưa.

Trước đây, khu vực quanh các thùng container là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của anh. “Ở đó, xe cộ di chuyển liên tục nên khá nguy hiểm, nhiều lúc phải vừa ngủ, vừa để ý an toàn”, anh Bình cho biết.

Từ khi biết đến Điểm dừng chân công nhân, anh chuyển sang nghỉ trưa tại đây. Cứ đến giờ tan ca, anh Bình lại mua một cốc nước mía, ghé qua đây mắc võng nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi trở lại công việc.

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Công nhân mắc võng dưới bóng mát để nghỉ ngơi.

“Nơi này vừa mát mẻ, vừa an toàn hơn. Ngoài chỗ nằm nghỉ còn có wifi, nước mát, bàn ghế để ăn trưa nên rất thuận tiện. Điểm dừng chân này rất thiết thực với công nhân không làm việc cố định trong nhà máy như chúng tôi hoặc người lao động tự do”, anh Bình nói.

Thời gian qua, Điểm dừng chân công nhân do Liên đoàn Lao động phường Liên Chiểu tổ chức đã trở thành chốn nghỉ chân quen thuộc của đông đảo công nhân, người lao động vào giờ nghỉ trưa hay trước giờ vào ca.

Hiện, điểm dừng chân được trang bị những tiện ích cơ bản như: nước uống, võng, bàn ghế và wifi miễn phí. Trong thời gian tới, đơn vị dự kiến tiếp tục nâng cấp mô hình bằng việc cải tạo khu vực nghỉ ngơi, bổ sung giường xếp, tủ y tế, bố trí thêm võng và điểm sạc điện thoại miễn phí.

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Góc nghỉ trưa mát mẻ an toàn giúp công nhân làm việc hiệu quả hơn trong ca chiều.

Theo ông Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động phường Liên Chiểu, do đặc thù trong khu công nghiệp, cây xanh không nhiều, các khu vực có bóng râm, mát mẻ cũng hiếm hoi, bởi vậy, những người lao động tự do như: tài xế grab, người bán vé số, thợ xây, công nhân làm việc tại công trình... gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ nghỉ ngơi buổi trưa.

"Từ khi có điểm dừng chân, công nhân, người lao động đến đây nghỉ trưa rất đông, đặc biệt là người lao động tự do. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn kinh phí để sớm hoàn thiện mô hình, giúp người lao động có điểm trú chân an toàn, thoải mái những lúc nghỉ trưa hoặc chờ vào ca”, ông Nguyên cho hay.

Giang Thanh
#mô hình điểm dừng chân công nhân #tiện ích nghỉ trưa tại khu công nghiệp #vai trò của công đoàn trong hỗ trợ lao động #an toàn và thoải mái cho công nhân #phát triển mô hình điểm dừng chân #Đà Nẵng #Liên đoàn Lao động #Phường Liên Chiểu #Khu công nghiệp Hòa Khánh

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